Es oficial: Confirmado el precio que tendrá el dólar este miércoles 3 de diciembre en cada banco

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este miércoles 3 de diciembre, cuando las entidades abran sus puertas y habiliten la compra de la moneda norteamericana para todo el mundo.
En el comienzo de la semana, el dólar se mantuvo estable en $1.475. Ese mismo precio fue con el que se vendió la moneda norteamericana en el Banco Nación en el inicio de este martes y que los demás bancos tomaron como referencia.
En tanto, para este miércoles 3 de diciembre, los bancos confirmaron que el precio promedio del dólar será de $1.476, aunque los bancos lo pueden tener a un valor inferior o superior al de referencia.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 3 de diciembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este miércoles 3 de diciembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.480
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.480
- Banco Supervielle: $1.478
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.485
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
No obstante, al ser diciembre, un mes en el que se pagan aguinaldos, hay expectativas sobre si las empresas venderán dólares y de esa manera bajará el precio de la moneda norteamericana o, por el contrario, si al haber más pesos en la calle, el dólar aumenta su precio.
El precio del dólar blue el miércoles 3 de diciembre
Las cuevas, por su parte, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.
En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.445, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este martes.