Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

Después de una semana en la que la moneda norteamericana subió su valor, los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 1 de diciembre, cuando cada entidad abra sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias para todo el público.
La semana pasada, luego de que el dólar arrancara a un precio de $1.450, rápidamente aumentó el valor para luego estabilizarse en alrededor de $1.475. No obstante, hay mucha expectativa por lo que puede ocurrir en el primer día del último mes del año, siendo diciembre un mes muy especial en Argentina.
En tanto, en las cuevas, se confirmó que el dólar blue se comenzará a vender más barato que el oficial en la mañana de este lunes, en una tendencia que ya lleva varias semanas.
El precio del dólar en cada banco este lunes 1 de diciembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este lunes 1 de diciembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.470
- Banco Supervielle: $1.472
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.470
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
El precio del dólar blue el lunes 1 de diciembre
Las cuevas, por su parte, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.
En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.435, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este lunes.