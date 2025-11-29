Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

dolares (2)

El precio del dólar en cada banco este lunes 1 de diciembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este lunes 1 de diciembre, será el siguiente:

Banco Galicia: $1.470

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.470

Banco Supervielle: $1.472

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

El precio del dólar blue el lunes 1 de diciembre

Las cuevas, por su parte, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.

En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.435, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este lunes.