Un jueves con caída de todas las cotizaciones del dólar, salvo los financieros

La cotización del dólar oficial en el Banco Nación llegó a $1.470 para la venta este jueves, tras perder $10. La misma merma registró el dólar blue, que volvió a ser el más accesible, al tocar los $1.430.
Fue una rueda con mayoría de caídas, a excepción de los dólares financieros. Sólo el dólar MEP y el CCL (Contado con Liquidación) registraron subas superiores al 1%.
En los bancos, el dólar formal, aún en retroceso, tocó picos de $1.475 en algunas entidades provinciales. y hasta $1.480 en bancos privados como Macro y Credicoop. También hubo precios inferiores, en torno a los $1.465, como mostraron las pizarras del Galicia e ICBC, tras resignar $15 respecto de la apertura.
Por su parte, el dólar mayorista volvió a perder terreno y quedó un poco más cerca del dólar blue, en un comportamiento distinto al de las cotizaciones de la divisa el miércoles.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
El dólar mayorista, considerado referencia del mercado y la política cambiaria, había tocado los $1.451 pasado el mediodía. Y finalmente cerró la jornada a $1.444 promedio para la venta, un 0,62% menos, con lo cual quedó un poco más lejos de la banda cambiaria máxima, que el Banco Central fijó en $1.512,99.
De todas las cotizaciones, sólo los financieros mostraron un repunte de distinta proporción.
El dólar MEP, luego de llegar a $1.466,50 al promediar la rueda, volvió a subir. Y con casi un 2% terminó vendiéndose en $1.473,31 promedio.
Al mismo tiempo, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) había trepado a $1.508,20. Y al cierre alcanzó los $1.512,78, o sea 1,04% más.