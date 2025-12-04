Un jueves con caída de todas las cotizaciones del dólar, salvo los financieros

Por su parte, el dólar mayorista volvió a perder terreno y quedó un poco más cerca del dólar blue, en un comportamiento distinto al de las cotizaciones de la divisa el miércoles.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista, considerado referencia del mercado y la política cambiaria, había tocado los $1.451 pasado el mediodía. Y finalmente cerró la jornada a $1.444 promedio para la venta, un 0,62% menos, con lo cual quedó un poco más lejos de la banda cambiaria máxima, que el Banco Central fijó en $1.512,99.

De todas las cotizaciones, sólo los financieros mostraron un repunte de distinta proporción.

El dólar MEP, luego de llegar a $1.466,50 al promediar la rueda, volvió a subir. Y con casi un 2% terminó vendiéndose en $1.473,31 promedio.

Al mismo tiempo, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) había trepado a $1.508,20. Y al cierre alcanzó los $1.512,78, o sea 1,04% más.