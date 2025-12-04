Al cabo de una crisis terminal que duró 23 años, Mendoza se queda sin una cooperativa que supo liderar la producción avícola de la provincia y el país. Con el remate de la última de sus propiedades, la Justicia le pone el broche a la prolongada quiebra de Granjeros del Este, que terminará de desaparecer antes de que finalice el 2025.
De remate: adiós a una histórica cooperativa avícola del Este mendocino
La Justicia decretó el último de los remates de los activos de Granjeros del Este. Una propiedad de más de 3 hectáreas, corolario la quiebra de la cooperativa
El juez Pablo Bellene, titular del 4to Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la 3era Circunscripción en lo concursal, dispuso liquidar un inmueble rural de más de 3 hectáreas. Con varios galpones y una vivienda, testigo mudo de tiempos mejores donde la producción de pollo y huevos sostenían su actividad.
La base de la subasta al mejor postor se fijó en $200.000.000. Y aunque el plazo de ofertas comienza el próximo martes 9 de diciembre, trascendió que hay varios interesados en carrera que pujarán por quedarse con el predio y las construcciones y lógicamente harán subir la cifra inicial.
"Hay una propuesta por ese importe que el juez tomó en cuenta para fijar la base", admitió el síndico de la quiebra, Antonio Ghisaura.
Una casa de 90 m2, tres galpones de 361 m2, 90 y 50 m2 respetivamente, además de una sala de maquinaria y vestuarios, baños y cocina que ocupan otros 167m2, y una pileta de decantación. Así se compone la propiedad, que se rematará con $4 millones adeudados a Irrigación y un monto indeterminado con Aysam.
Crisis, quiebra y remate: una historia de 23 años
Lo dicho: es el capítulo final de una larga historia desde que Cooperativa Granjeros del Este Ltda se presentó en concurso de acreedores para sanear sus ya complicadas finanzas.
Pero el último remate es parte de un expediente paralelo iniciado por su principal acreedor hipotecario, la Administradora del Fondo de Transformación y Crecimiento, producto de un préstamo para la compra de maquinaria y capital de trabajo impago que incrementó su ya cuantioso pasivo.
La historia de la crisis de la cooperativa se remonta al 2002. Castigada por los coletazos del crack económico que atravesaba el país desde fines del año anterior, la firma se presentó en concurso preventivo de acreedores, que devino en la declaración de quiebra en 2007.
Ghisaura recuerda que "la crisis del 2001 fue irreversible. En aquél momento el precio en cualquier parripollo estaba por debajo de los costos de producción, y los asociados a la cooperativa vendían su producción pero no tenían injerencia en la comercialización".
Hasta el decreto del último de los remates, la sindicatura ya había avanzado con la liquidación de varias propiedades en Gran Mendoza (Guaymallén y Ciudad). Y más recientemente con otras que Granjeros del Este explotaba en La Paz, Junín y Rivadavia.