De remate: adiós a una histórica cooperativa avícola del Este mendocino

"Hay una propuesta por ese importe que el juez tomó en cuenta para fijar la base", admitió el síndico de la quiebra, Antonio Ghisaura.

Una casa de 90 m2, tres galpones de 361 m2, 90 y 50 m2 respetivamente, además de una sala de maquinaria y vestuarios, baños y cocina que ocupan otros 167m2, y una pileta de decantación. Así se compone la propiedad, que se rematará con $4 millones adeudados a Irrigación y un monto indeterminado con Aysam.

Mendoza – 16-11-2011* – Fotos Aguilar – Venta de Pollo – Avicola – Mercado central El desfasaje entre precios de venta al público y los costos sumergió a la cooperativa en una crisis que terminó en la quiebra y su liquidación

Crisis, quiebra y remate: una historia de 23 años

Lo dicho: es el capítulo final de una larga historia desde que Cooperativa Granjeros del Este Ltda se presentó en concurso de acreedores para sanear sus ya complicadas finanzas.

Pero el último remate es parte de un expediente paralelo iniciado por su principal acreedor hipotecario, la Administradora del Fondo de Transformación y Crecimiento, producto de un préstamo para la compra de maquinaria y capital de trabajo impago que incrementó su ya cuantioso pasivo.

La historia de la crisis de la cooperativa se remonta al 2002. Castigada por los coletazos del crack económico que atravesaba el país desde fines del año anterior, la firma se presentó en concurso preventivo de acreedores, que devino en la declaración de quiebra en 2007.

Ghisaura recuerda que "la crisis del 2001 fue irreversible. En aquél momento el precio en cualquier parripollo estaba por debajo de los costos de producción, y los asociados a la cooperativa vendían su producción pero no tenían injerencia en la comercialización".

Hasta el decreto del último de los remates, la sindicatura ya había avanzado con la liquidación de varias propiedades en Gran Mendoza (Guaymallén y Ciudad). Y más recientemente con otras que Granjeros del Este explotaba en La Paz, Junín y Rivadavia.