Murió el plazo fijo: el Banco Nación le dio una nueva sorpresa a sus clientes y no es buena

El nuevo plazo fijo del Banco Nación

Después de las últimas modificaciones que realizó el Banco Nación, las tasas de interés para cada plazo fijo disponible en la institución se redujo algunos puntos. Por ejemplo, hasta el lunes, por una inversión a 30 días se pagaba un 27% anual, en cambio, ahora es de un 25%.

No obstante, esta no es la única modificación. Los plazos fijos en el Banco Nación quedaron de la siguiente manera:

Plazo fijo a 30 días: 25% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 60 días: 25% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 90 días: 24% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 120 días: 24% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 180 días: 24% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 365 días: 24% de tasa de interés anual

El plazo fijo en el resto de los bancos

Asimismo, los otros bancos también bajaron la tasa de interés de cada uno de los plazos fijos. En el caso de depósitos hechos a 30 días, estos son los rendimientos:

Santander Argentina: 21%

Galicia: 22%

Provincia de Buenos Aires: 26%

BBVA Argentina: 23%

Banco Macro: 26%

Banco Credicoop: 24%

ICBC Argentina: 26,25%

Banco Ciudad: 24%

Banco Hipotecario: 25,25%

No obstante, luego de que el Banco Nación redujo la tasa de interés de cada plazo fijo, se espera que aquellas entidades que no lo hayan hecho, tomen la decisión en las próximas.