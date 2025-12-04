El Banco Nación tomó una nueva determinación con respecto al plazo fijo y cambió las condiciones de esta inversión tan utilizada por los clientes que buscan ganar algo de dinero a través de sus ahorros.
Murió el plazo fijo: el Banco Nación le dio una nueva sorpresa a sus clientes y no es buena
El Banco Nación cambió el plazo fijo y complicó a todos sus clientes y a los ahorros que estos suelen invertir
Desde las elecciones del 26 de octubre, y tras el triunfo de La Libertad Avanza, el plazo fijo ha ido sufriendo cambios todas las semanas y, en ocasiones, dos veces en un período de pocos días. Esto mismo ha ocurrido con el Banco Nación.
La entidad, que posee a una gran parte de los clientes bancarios que existen en Argentina, tomó la decisión de cambiar el plazo fijo por segunda vez en una semana y lo redujo nuevamente, lo que hace que las ganancias de los ahorristas que apuestan por esta inversión sea menor a la de hace una semana y mucho más baja que en los días previos a las elecciones.
El nuevo plazo fijo del Banco Nación
Después de las últimas modificaciones que realizó el Banco Nación, las tasas de interés para cada plazo fijo disponible en la institución se redujo algunos puntos. Por ejemplo, hasta el lunes, por una inversión a 30 días se pagaba un 27% anual, en cambio, ahora es de un 25%.
No obstante, esta no es la única modificación. Los plazos fijos en el Banco Nación quedaron de la siguiente manera:
- Plazo fijo a 30 días: 25% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 60 días: 25% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 90 días: 24% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 120 días: 24% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 180 días: 24% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 365 días: 24% de tasa de interés anual
El plazo fijo en el resto de los bancos
Asimismo, los otros bancos también bajaron la tasa de interés de cada uno de los plazos fijos. En el caso de depósitos hechos a 30 días, estos son los rendimientos:
- Santander Argentina: 21%
- Galicia: 22%
- Provincia de Buenos Aires: 26%
- BBVA Argentina: 23%
- Banco Macro: 26%
- Banco Credicoop: 24%
- ICBC Argentina: 26,25%
- Banco Ciudad: 24%
- Banco Hipotecario: 25,25%
No obstante, luego de que el Banco Nación redujo la tasa de interés de cada plazo fijo, se espera que aquellas entidades que no lo hayan hecho, tomen la decisión en las próximas.