En un auditorio colmado en el Alvear Palace, Luis Caputo expuso ante referentes del sector empresario y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Estoy más optimista que nunca. Creo un 2026 espectacular, pero sobre todo este es un comienzo realmente que va a cambiar la economía por muchas décadas”.
Caputo pronosticó ante empresarios "un 2026 espectacular" y llamó a respaldar las reformas
El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la Argentina atraviesa “un comienzo que va a cambiar la economía por muchas décadas” y defendió el rumbo de Milei
El ministro abrió su presentación con un repaso del primer año de gestión de Javier Milei. “Desde que asumió el presidente Milei, Argentina está incursionando en esos momentos en que efectivamente la historia cambia”, sostuvo. Y marcó distancia con administraciones anteriores: “No creo que hayamos sido los primeros en 120 años que pensemos que este es el camino correcto, pero sí probablemente el presidente es el primero que se ha animado a llevarlo a cabo. Para eso hace falta no sólo visión, sino coraje y determinación. Y eso es un rasgo distintivo de la personalidad de nuestro presidente”, aseguró, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
Caputo celebró lo que consideró una triple confluencia favorable: los avances económicos, el respaldo social y un nuevo equilibrio político. Recordó que la elección de Milei “para muchos tal vez fue una apuesta”, pero destacó que los comicios legislativos de 2025 fueron “realmente importantes porque fue la vuelta, el aval de la gente que definitivamente considera que este es el rumbo correcto”.
Caputo habló de política cambiaria y acumulación de divisas
En ese sentido, subrayó el impacto institucional del resultado electoral: “Ahora a partir de hoy somos la primera minoría en la Cámara de Diputados (…) eso claramente nos da un plafón primero mucho mayor para poder llevar a cabo las reformas que queremos llevar a cabo, pero también para poder frenar a la oposición en todos estos intentos de desestabilización”.
También dedicó un tramo a la política cambiaria y a la acumulación de divisas. Allí fue enfático: “Somos el gobierno que más reservas compró en la historia Argentina, no por poco, por muchos, por más del doble”. Anticipó que el objetivo oficial es seguir fortaleciendo el stock del Banco Central: “Vamos a comprar reservas como y cuanto podemos llegar a comprar”, dijo. Y detalló escenarios: “Si mantenemos ratio de base sobre producto constante… la base crecería un 25%, eso nos permitiría comprar ahí próximamente 7.000 millones de dólares sin tener que esterilizar. Si asumimos una recomposición en la demanda de dinero… eso implicaría otros 7.000 o 14.000 millones adicionales”.
El ministro cerró con un mensaje cargado de épica, que despertó aplausos entre los asistentes: “Creo que se viene un cambio de ciclo, creo que el tren ya arrancó y ojalá todos realmente suban a este tren… ya se hizo lo más difícil y ahora está realmente en nuestras manos que Argentina sea el país que más crezca por los próximos 20 o 30 años. Así que vamos para adelante que vamos a andar bien”.
