Caputo pronosticó ante empresarios "un 2026 espectacular" y llamó a respaldar las reformas

Caputo habló de política cambiaria y acumulación de divisas

En ese sentido, subrayó el impacto institucional del resultado electoral: “Ahora a partir de hoy somos la primera minoría en la Cámara de Diputados (…) eso claramente nos da un plafón primero mucho mayor para poder llevar a cabo las reformas que queremos llevar a cabo, pero también para poder frenar a la oposición en todos estos intentos de desestabilización”.

Luis Caputo y Javier Milei.jpg Caputo y Milei.

También dedicó un tramo a la política cambiaria y a la acumulación de divisas. Allí fue enfático: “Somos el gobierno que más reservas compró en la historia Argentina, no por poco, por muchos, por más del doble”. Anticipó que el objetivo oficial es seguir fortaleciendo el stock del Banco Central: “Vamos a comprar reservas como y cuanto podemos llegar a comprar”, dijo. Y detalló escenarios: “Si mantenemos ratio de base sobre producto constante… la base crecería un 25%, eso nos permitiría comprar ahí próximamente 7.000 millones de dólares sin tener que esterilizar. Si asumimos una recomposición en la demanda de dinero… eso implicaría otros 7.000 o 14.000 millones adicionales”.

El ministro cerró con un mensaje cargado de épica, que despertó aplausos entre los asistentes: “Creo que se viene un cambio de ciclo, creo que el tren ya arrancó y ojalá todos realmente suban a este tren… ya se hizo lo más difícil y ahora está realmente en nuestras manos que Argentina sea el país que más crezca por los próximos 20 o 30 años. Así que vamos para adelante que vamos a andar bien”.

Con información de Noticias Argentinas