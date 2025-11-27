Inicio Economía Luis Caputo
Desarrollo económico

Caputo desmintió el atraso del dólar y afirmó que las exportaciones lograron un aumento récord

Los cuestionamientos a Caputo sobre el valor del dólar se basan en el cierre de diversas empresas y el reemplazo de producciones nacionales por importaciones

Por UNO
Luis Caputo, este miércoles a la salida de la reunión de gabinete en la Casa Rosada.

Luis Caputo, este miércoles a la salida de la reunión de gabinete en la Casa Rosada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó este jueves las acusaciones sobre un dólar "atrasado" al destacar que Argentina ha logrado un aumento récord en las exportaciones, calificando la situación como un caso único a nivel mundial bajo las condiciones actuales.

El jefe del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para responder a economistas y referentes del sector privado que sostienen que el tipo de cambio actual es desfavorable y obstaculiza el crecimiento económico del país.

Caputo publicó un gráfico que evidencia el incremento de las ventas al exterior, acompañado de un mensaje contundente: “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”.

luis caputo exportaciones
El tuit que public&oacute; este jueves el ministro Luis Caputo.

El tuit que publicó este jueves el ministro Luis Caputo.

Los cuestionamientos sobre el valor del dólar se basan en el cierre de diversas empresas y el reemplazo de producciones nacionales por importaciones, fenómenos registrados en los últimos meses.

Si bien el posteo del ministro no detalla los sectores específicos que impulsan este aumento exportador, informes privados y datos del INDEC indican que el crecimiento se concentra principalmente en áreas con ventajas competitivas vinculadas a los recursos naturales, tales como la energía (Vaca Muerta) y el sector agropecuario.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar