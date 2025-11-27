Caputo desmintió el atraso del dólar y afirmó que las exportaciones lograron un aumento récord

El jefe del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para responder a economistas y referentes del sector privado que sostienen que el tipo de cambio actual es desfavorable y obstaculiza el crecimiento económico del país.

Caputo publicó un gráfico que evidencia el incremento de las ventas al exterior, acompañado de un mensaje contundente: “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”.