Caputo desmintió el atraso del dólar y afirmó que las exportaciones lograron un aumento récord

El ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó este jueves las acusaciones sobre un dólar "atrasado" al destacar que Argentina ha logrado un aumento récord en las exportaciones, calificando la situación como un caso único a nivel mundial bajo las condiciones actuales.
El jefe del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para responder a economistas y referentes del sector privado que sostienen que el tipo de cambio actual es desfavorable y obstaculiza el crecimiento económico del país.
Caputo publicó un gráfico que evidencia el incremento de las ventas al exterior, acompañado de un mensaje contundente: “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”.
Los cuestionamientos sobre el valor del dólar se basan en el cierre de diversas empresas y el reemplazo de producciones nacionales por importaciones, fenómenos registrados en los últimos meses.
Si bien el posteo del ministro no detalla los sectores específicos que impulsan este aumento exportador, informes privados y datos del INDEC indican que el crecimiento se concentra principalmente en áreas con ventajas competitivas vinculadas a los recursos naturales, tales como la energía (Vaca Muerta) y el sector agropecuario.