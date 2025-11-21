Luis Caputo desmintió el supuesto rescate financiero de U$S20.000 millones con bancos de Estados Unidos

luis caputo Casa Rosada

El titular del Palacio de Hacienda aludió al préstamo que se estaba negociando con distintas entidades bancarias por U$S20.000 millones. Entre los bancos aparecían JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.

Sin embargo, el funcionario de la cartera económica no hizo mención al préstamo corto -denominado REPO- de U$S5.000 millones que se menciona en el tuit. Esa cifra sería destinada para que Argentina cubra los vencimientos que afrontará en enero, por un total de U$S4.000 millones.

Previo al tuit de la tarde, Caputo había posteado una frase en donde hacía referencia a la nota de Wall Street Journal que sugería como caída la negociación con los bancos. “Excelente pregunta”, fue lo que publicó respondiendo a una consulta de un usuario de X.