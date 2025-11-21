El Banco Central informó que la morosidad en las familias tocó un récord, el máximo desde el 2010

arca, tarjetas de debito, credito.webp La morosidad en las tarjetas de crédito subió del 6,7% al 7,4% en septiembre, según los últimos datos del Banco Central. Foto: archivo

El informe del Banco Central

Como venía ocurriendo en meses anteriores, el incremento en la morosidad se concentró en dos líneas: préstamos personales (donde el porcentaje trepó desde el 8,2% al 9,1%) y tarjetas de crédito (con un alza desde el 6,7% al 7,4%).

En el caso de los préstamos prendarios, hubo una leve suba, mientras que en los créditos hipotecarios se observó una estabilidad en apenas 0,9%.

Mientras tanto, para las empresas también hubo un aumento en la morosidad, pero bastante menor (desde el 1,4% al 1,7%). En este caso resaltó el alza en los créditos con garantía prendaria.

Al agregar familias y empresas, la irregularidad avanzó desde el 3,7% al 4,2%. En este caso, para remontarse a un valor más elevado de la morosidad hay que ir a inicios de 2022.

Fuente: Noticias Argentinas