Plazo fijo hoy: la estrategia para hacer rendir $1.400.000 a 30 días

En la cima de las entidades públicas, el Banco Provincia saca una luz de ventaja al sostener una TNA del 19,5%. Apenas un escalón por debajo se ubica el Banco Nación (BNA), que ofrece un 19% anual para aquellos usuarios que operen de forma electrónica.

El cálculo en mano: Si decidís abrir hoy un plazo fijo con tus $1.400.000 en el Banco Provincia, al cabo de 30 días vas a recibir una ganancia limpia de $22.438,36. Tu capital total disponible para retirar o renovar ascenderá a $1.422.438,36.

El semáforo de los bancos: ¿Quién es quién en el ranking de tasas?

Depositar el dinero con los ojos cerrados en tu banco de siempre puede ser un error costoso. A continuación, te mostramos el desglose de lo que paga cada entidad por congelar $1.400.000 durante un mes a través de canales digitales:

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La diferencia salta a la vista: entre la opción más rentable (Provincia) y la menos competitiva del lote (Santander) hay una brecha de más de $5.100 libres de impuestos por la misma cantidad de dinero inmovilizado.

El "impuesto a la presencialidad": Operá siempre desde el celular

Un descuido recurrente entre los ahorristas tradicionales es manejarse por fuera del ecosistema digital. Las tasas que figuran en los ránkings financieros aplican de forma estricta para plazos fijos constituidos mediante Home Banking o aplicaciones móviles.

Si decidís ir a una sucursal física y hacer la fila para que un cajero te arme la inversión por ventanilla, los bancos aplican un fuerte recorte de tasa (que suele caer al 15,5% o menos). En un monto de 1,4 millones, cometer este error significa regalarle al banco casi $4.600 de interés que podrías haber sumado con un par de clics desde la comodidad de tu sillón.

Veredicto: ¿Es momento de apostar al plazo fijo?

Aunque las tasas actuales corren por carriles de mayor prudencia y estabilidad que en semestres anteriores, la gran fortaleza del plazo fijo tradicional sigue intacta: su riesgo cero y su certeza absoluta. A diferencia de las billeteras virtuales —cuyos rendimientos cambian todos los días sin previo aviso—, aquí sabés al centavo cuánto vas a cobrar desde el primer minuto. Para un capital intermedio de $1.400.000, la estrategia inteligente consiste en esquivar los bancos rezagados, elegir a los líderes de la pizarra y exprimir cada peso de interés de manera online.