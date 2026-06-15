En tiempos donde cada peso cuenta, dejar el saldo de la caja de ahorro en cero rendimiento es un lujo que ningún ahorrista se puede dar. Tras la decisión del Banco Central de liberar los pisos mínimos de las tasas de interés de cada plazo fijo, el circuito financiero local se convirtió en un escenario de libre competencia. Hoy por hoy, las entidades bancarias modifican sus ofertas según sus propias necesidades de liquidez, abriendo una brecha gigante entre las opciones más jugosas y las propuestas comerciales más devaluadas.
Plazo fijo hoy: la estrategia para hacer rendir $1.400.000 a 30 días
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen para los ahorristas en los bancos de Argentina
Si lograste armar un fondo de $1.400.000 —ya sea por un ahorro mensual, la venta de un bien o el cobro de un dinero extra— y buscás una alternativa de bajo riesgo que te dé previsibilidad total a corto plazo, el plazo fijo tradicional a 30 días sigue firme como la herramienta de cabecera para la economía doméstica. Pero atención: para sacarle el máximo provecho, la clave absoluta está en afilar el lápiz y comparar las pizarras.
Pasando en limpio los números: ¿Cuánto rinde tu bolsillo con $1.400.000?
Para saber con exactitud cuántos billetes extras vas a tener al finalizar el mes, hay que mirar de cerca la Tasa Nominal Anual (TNA) activa. En el contexto bancario actual, las colocaciones digitales para un capital de 1,4 millones de pesos generan un promedio que va desde los $17.000 hasta superar los $22.000 netos cada 30 días, dependiendo exclusivamente de dónde decidas poner la firma.
En la cima de las entidades públicas, el Banco Provincia saca una luz de ventaja al sostener una TNA del 19,5%. Apenas un escalón por debajo se ubica el Banco Nación (BNA), que ofrece un 19% anual para aquellos usuarios que operen de forma electrónica.
El cálculo en mano: Si decidís abrir hoy un plazo fijo con tus $1.400.000 en el Banco Provincia, al cabo de 30 días vas a recibir una ganancia limpia de $22.438,36. Tu capital total disponible para retirar o renovar ascenderá a $1.422.438,36.
El semáforo de los bancos: ¿Quién es quién en el ranking de tasas?
Depositar el dinero con los ojos cerrados en tu banco de siempre puede ser un error costoso. A continuación, te mostramos el desglose de lo que paga cada entidad por congelar $1.400.000 durante un mes a través de canales digitales:
La diferencia salta a la vista: entre la opción más rentable (Provincia) y la menos competitiva del lote (Santander) hay una brecha de más de $5.100 libres de impuestos por la misma cantidad de dinero inmovilizado.
El "impuesto a la presencialidad": Operá siempre desde el celular
Un descuido recurrente entre los ahorristas tradicionales es manejarse por fuera del ecosistema digital. Las tasas que figuran en los ránkings financieros aplican de forma estricta para plazos fijos constituidos mediante Home Banking o aplicaciones móviles.
Si decidís ir a una sucursal física y hacer la fila para que un cajero te arme la inversión por ventanilla, los bancos aplican un fuerte recorte de tasa (que suele caer al 15,5% o menos). En un monto de 1,4 millones, cometer este error significa regalarle al banco casi $4.600 de interés que podrías haber sumado con un par de clics desde la comodidad de tu sillón.
Veredicto: ¿Es momento de apostar al plazo fijo?
Aunque las tasas actuales corren por carriles de mayor prudencia y estabilidad que en semestres anteriores, la gran fortaleza del plazo fijo tradicional sigue intacta: su riesgo cero y su certeza absoluta. A diferencia de las billeteras virtuales —cuyos rendimientos cambian todos los días sin previo aviso—, aquí sabés al centavo cuánto vas a cobrar desde el primer minuto. Para un capital intermedio de $1.400.000, la estrategia inteligente consiste en esquivar los bancos rezagados, elegir a los líderes de la pizarra y exprimir cada peso de interés de manera online.