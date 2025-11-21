El riesgo país alcanzó los 655 puntos y las acciones y los bonos argentinos registraron una caída

En el inicio del fin de semana extralargo y durante el cierre de la semana, también operaron en rojo los bonos de la deuda pública, lo cual llevó al riesgo país a la zona de 655 puntos, revirtiendo el proceso de caída que lo había llevado a perforar los 600 puntos a mediados de esta semana.

bolsa de valores merval

Los rumores que afectaron el riesgo país y los bonos argentinos

El deterioro de las acciones y el riesgo país se dio en coincidencia con trascendidos acerca de que el préstamo de bancos por U$S20.000 millones se reduciría a U$S5.000 millones mediante lo que se conoce como REP, lo que fue desmentido por el ministro de Economía, Luis Caputo.