El clima de optimismo en el mercado financiero se pausó este viernes y las acciones y bonos registraron una baja, mientras que trepó el riesgo país. Las acciones del panel Merval bajaron 3,7% con una performance negativa en todo el listado. Lo mismo sucedió con los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, donde se observaron caídas de hasta 6%.
El riesgo país alcanzó los 655 puntos y las acciones y los bonos argentinos registraron una caída
Todo se dio en medio de rumores de una supuesta caída del préstamo de U$S20 millones. Esta semana el riesgo país había perforado el piso de los 600 puntos
En el inicio del fin de semana extralargo y durante el cierre de la semana, también operaron en rojo los bonos de la deuda pública, lo cual llevó al riesgo país a la zona de 655 puntos, revirtiendo el proceso de caída que lo había llevado a perforar los 600 puntos a mediados de esta semana.
Los rumores que afectaron el riesgo país y los bonos argentinos
El deterioro de las acciones y el riesgo país se dio en coincidencia con trascendidos acerca de que el préstamo de bancos por U$S20.000 millones se reduciría a U$S5.000 millones mediante lo que se conoce como REP, lo que fue desmentido por el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Excelente pregunta”, posteó el titular de Hacienda sobre una cita de un usuario de “X” que hacía referencia a la nota del periódico Wall Street Journal que sugería como caída la negociación del préstamo con los bancos.
Al mismo tiempo impactaron trascendidos que aseguran de la chance que el gobierno nacional ofrezca un canje de deuda para hacer frente a los vencimientos de U$S4.000 millones de enero con el FMI.