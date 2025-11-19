El riesgo país perforó los 600 puntos y Argentina se acerca de nuevo al crédito accesible

Alternativa. Los bonos y las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores pueden ser una forma de hacer ganancia. Los bonos argentinos bajo ley extranjera registraron una suba del 0,6% y las acciones treparon 3% promedio en Wall Street, con un riesgo país en descenso.

Los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera, como Bonares y Globales subieron, a media jornada, 0,6% promedio. Algo que apuntala al riesgo país.

En este contexto, los títulos emitidos con Ley extranjera suben con mejoras de 0,6%, lo que apuntala al riesgo país. El indicador de la banca JP Morgan baja desde los 614 que alcanzó el martes a las 599 unidades.

Menos riesgo país, más acceso al crédito

Para el economista Gustavo Ber, “abre positivas expectativas, la sólida demanda que viene mostrando la ola de colocaciones corporativas y también de provincias, actuando como antesala de un próximo regreso del soberano a los mercados”.

Analistas resaltan el accionar de varias empresas decididas a lanzar los instrumentos denominados ON con la idea de tener fondos frescos con bajos intereses y más largo plazo.

Max Capital precisó que “la Ciudad de Buenos Aires emitió U$S600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de 7 años, sumándose a las emisiones corporativas de YPF, TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol”. Mientras los ADR argentinos subieron en promedio 3% en Wall Street.

Entre tanto la plaza cambiaria de Argentina se movía con ligero sesgo al alza en el mercado oficial y nuevas bajas en el financiero, debido al ingreso de fondos frescos que ayudan a amortiguar recientes presiones y que llevaron al dólar mayorista a la zona de los $1.400.

Fuente: NA, Ámbito y Cronista.