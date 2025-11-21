Luis Caputo desmintió el supuesto rescate financiero de U$S20 millones con bancos de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió este viernes el supuesto rescate financiero que se negociaba con entidades bancarias de Estados Unidos por U$S20.000 millones, y afirmó que se trata de “una operación más”. A través de sus redes sociales, manifestó que se trató de otra “operación” que tiene como fin “generar confusión”.
Sin embargo, Luis Caputo no hizo mención al préstamo corto -denominado REPO- de U$5S.000 millones que se mencionó en un diario de Estados Unidos
Caputo hizo referencia a un tuit del periodista Eduardo Feinmann, en donde detallaba que el rescate financiero era por un total de 5 mil millones de dólares, como había trascendido en las últimas horas, según publicó la Agencia Noticias Argentinas. Esto después de que el periódico The Wall Street Journal publicó una nota asegurando que se había “archivado” el plan de rescate.
“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de U$S20.000 millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, criticó el funcionario de la administración de Javier Milei.
El titular del Palacio de Hacienda aludió al préstamo que se estaba negociando con distintas entidades bancarias por U$S20.000 millones. Entre los bancos aparecían JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.
Sin embargo, el funcionario de la cartera económica no hizo mención al préstamo corto -denominado REPO- de U$5S.000 millones que se menciona en el tuit. Esa cifra sería destinada para que Argentina cubra los vencimientos que afrontará en enero, por un total de U$S4.000 millones.
Previo al tuit de la tarde, Caputo había posteado una frase en donde hacía referencia a la nota de Wall Street Journal que sugería como caída la negociación con los bancos. “Excelente pregunta”, fue lo que publicó respondiendo a una consulta de un usuario de X.