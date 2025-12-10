Máxima alerta solar: llamarada X5.1 genera cortes de comunicación mundial

Esta es una eyección de masa coronal. A diferencia de la radiación de una erupción ordinaria (que golpea la Tierra a la velocidad de la luz, alrededor de 8 minutos), las eyecciones de masa coronal están compuestas por partículas que se mueven a una velocidad determinada.

Alerta solar

Una llamarada solar de magnitud 8.1 generó una eyección de masa coronal (CME) que llegará hoy y podría causar tormentas geomagnéticas de magnitud 3 mañana: habrá posibles interrupciones en energía y satélites.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA la erupción impulsiva, que alcanzó su punto máximo a las 00:01 EST (05:01 GMT), provino de la región de manchas solares AR4298 en su camino hacia el limbo occidental del Sol. Perderá de vista en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/latestinspace/status/1998062204579348757?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING : The Sun unleashed an intense X-class solar flare that's triggering radio blackouts across Australia



A CME was also released, but early analyses of satellite coronagraph imagery suggest it's not Earth-directed pic.twitter.com/GRtbUb7TAp — Latest in space (@latestinspace) December 8, 2025

Las erupciones de este tipo liberan potentes rayos X y radiación ultravioleta extrema, que al llegar a la atmósfera terrestre ionizan las capas superiores del aire. Esto interfiere con las ondas de radio de alta frecuencia, provocando apagones temporales en las comunicaciones aeronáuticas, marítimas y de emergencia.