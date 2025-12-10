Inicio Sociedad Alerta
Ciencia

Máxima alerta solar: llamarada X5.1 genera cortes de comunicación mundial

Se emitió un alerta por la llegada de una fuerte tormenta solar que podría causar problemas en las comunicaciones

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
El clima espacial se ve influenciado principalmente por el Sol. 

El clima espacial se ve influenciado principalmente por el Sol. 

Una fuerte tormenta solar sucedió este lunes 8 de diciembre y generó una gran cantidad de consecuencias en el mundo espacial. Se emitió un alerta por una llamarada solar de magnitud 8.1 generó una eyección de masa corona y podría generar una gran tormenta geomagnética. Además habrá posibles interrupciones en energía y satélites.

Qué es una llamarada solar

Es una emisión repentina de radiación electromagnética y partículas de energía ubicadas en una pequeña región de la atmósfera solar. En esa región los campos magnéticos son especialmente fuertes y complejos.

tormenta solar
La actividad solar tambi&eacute;n podr&iacute;a causar auroras m&aacute;s fuertes de lo habitual.

La actividad solar también podría causar auroras más fuertes de lo habitual.

Muchas veces, una llamarada solar precede a un evento mucho más impresionante. El mismo campo magnético que generó la explosión se retuerce bajo la superficie del Sol, arrastrando enormes cantidades de plasma solar hacia el exterior y, como un cañón, lo lanza a altas velocidades al espacio.

Esta es una eyección de masa coronal. A diferencia de la radiación de una erupción ordinaria (que golpea la Tierra a la velocidad de la luz, alrededor de 8 minutos), las eyecciones de masa coronal están compuestas por partículas que se mueven a una velocidad determinada.

Alerta solar

Una llamarada solar de magnitud 8.1 generó una eyección de masa coronal (CME) que llegará hoy y podría causar tormentas geomagnéticas de magnitud 3 mañana: habrá posibles interrupciones en energía y satélites.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA la erupción impulsiva, que alcanzó su punto máximo a las 00:01 EST (05:01 GMT), provino de la región de manchas solares AR4298 en su camino hacia el limbo occidental del Sol. Perderá de vista en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/latestinspace/status/1998062204579348757?s=20&partner=&hide_thread=false

Las erupciones de este tipo liberan potentes rayos X y radiación ultravioleta extrema, que al llegar a la atmósfera terrestre ionizan las capas superiores del aire. Esto interfiere con las ondas de radio de alta frecuencia, provocando apagones temporales en las comunicaciones aeronáuticas, marítimas y de emergencia.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar