Cómo envolver el queso para que dure más tiempo en la heladera

Una de las formas más sencillas y efectivas para conservar el queso en la heladera es con servilletas de papel. Solo tienes que buscar un recipiente hermético con tapa y un poco de servilletas de papel. Luego, cubrir la base del recipiente con bastantes servilletas y colocar el queso encima.

Las servilletas de papel absorberán todo el suero presente en el queso. También te aconsejamos colocar servilletas en la parte de arriba, para que el queso no quede descubierto y no se seque. Una vez el queso este bien tapado, cierra el recipiente, y ya lo puedes reservar en la heladera.

Queso El queso mal almacenado suele llenarse de hongos en la heladera.

Papel aluminio

Lo primero que debes hacer es colocar el trozo de queso sobre papel aluminio y formar una especie de paquete con él. De esta forma se conservará mejor y durará un tiempo más prolongado.

Papel manteca o papel encerado

Este tipo de papeles ayuda a proteger el queso, y sus propiedades se conservan por mucho más tiempo. Solo debes envolverlo con papel manteca o encerado y guardarlo dentro de una bolsa plástica, sin cerrarla. También puedes usar los famosos papeles con cera de abeja, los cuales sirven para conservar los alimentos.

Queso hongos Queso con hongos en la heladera.

Recipiente hermético

Envuelve el queso en papel film, procurando de que no ingrese aire por ningún lado. Una vez que esta bien envuelto, guarda en un recipiente hermético. Luego ponlo dentro del recipiente y tapa bien.