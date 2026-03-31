Cómo hacer una mezcla casera que sirva para limpiar las uniones o juntas de los cerámicos o azulejos

Limpiar azulejos Truco casero para poder limpiar las juntas de los azulejos y cerámicos.

¿Cómo limpiar las juntas o uniones de los cerámicos?

Ingredientes

½ taza de bicarbonato de sodio.

¼ de taza de vinagre blanco (el de limpieza o de alcohol).

El jugo de medio limón (opcional, para potenciar el blanqueamiento y desinfectar).

Un poco de agua tibia si la mezcla queda muy espesa.

El primer paso es colocar en un recipiente el bicarbonato de sodio y el vinagre. Notarás que burbujea inmediatamente; espera unos segundos a que la reacción se estabilice hasta formar una pasta consistente.

Luego, usando un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas duras, aplica la pasta directamente sobre las líneas negras de las juntas. Deja actuar la mezcla por lo menos 20 minutos.

Limpiar piso El piso suele acumular grasa, polvo, tierra, etc.

Pasados los 20 minutos, vuelve a frotar enérgicamente con el cepillo siguiendo la línea de la unión. La pasta blanca se tornará gris al absorber la suciedad. Finalmente, retira los residuos con un paño húmedo o pasando la mopa limpia.

Este truco de limpieza es muy efectivo ya que el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que no raya la cerámica, mientras que el vinagre es un potente desengrasante natural. Al unirse, crean un agente limpiador capaz de eliminar incluso las manchas más rebeldes de la cocina o el baño. Te aconsejamos realizar este truco al menos una vez al mes para mantener tu hogar siempre limpio.