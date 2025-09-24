Inicio Judiciales Abuso sexual
Fin del juicio

Le dieron 12 años de prisión a Diego Aldegheri por el abuso sexual de su hijastra que se reveló en Zaragoza

Este miércoles le pusieron punto final al caso de abuso sexual que estalló en mayo de 2022 y que derivó en un extenso debate donde fue declarado culpable el hombre de 42 años

Sebastián Salas
Diego Aldegheri fue finalmente condenado en el caso de abuso sexual.

Culpable y 12 años de prisión. Esa fue la sentencia que se dictó contra Diego Aldegheri (42) este miércoles y se le puso punto final al extenso juicio por el caso de abuso sexual que se destapó a mediados de 2022 vinculado con una familia mendocina radicada en Zaragoza: la madre se quitó la vida, el hombre huyó de regreso a Argentina y los niños quedaron desamparados en esa localidad de España.

Los jueces Ezequiel Crivelli, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas se inclinaron por la postura de la parte acusatoria y consideraron que Diego Aldegheri abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija más grande de su pareja. Dictaron una pena de 12 años de prisión, por lo que continuará detenido como lo está desde mediados de 2022.

De hecho, durante la etapa de alegatos, el fiscal de Delitos Sexuales Flavio D'Amore solicitó una condena de 15 años de prisión, mientras que el abogado de la víctima, Diego Arias, pidió 20 años de cárcel. En tanto, la defensora oficial, Mariana Silvestri, había clamado por la absolución de Diego Aldegheri en la jornada del martes.

Diego Aldegheri 2.jpg
Diego Aldegheri est&aacute; detenido por abuso sexual.

El caso de abuso sexual que se destapó en Zaragoza

El hecho ocurrió en el seno de una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y a mediados de febrero de 2022 decidieron asentarse en Zaragoza, España, en busca de un futuro mejor. La situación estalló cuando la primogénita de los cinco hermanos, de 17 años en ese entonces, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del padrastro cuando tenía entre 10 y 12 años. Días después, la madre de la denunciante se quitó la vida.

El expediente reconstruyó que los abusos ocurrieron cuando vivían en las inmediaciones de la Rotonda del Avión en Las Heras, en otra casa en la Cuarta Sección y en una casa de fin de semana ubicada en Potrerillos. La causa tiene varias evidencias, como grabaciones donde se escucha a la menor confesarle el hecho a su madre delante del propio sospechoso, quien desmintió todo y luego fue echado de la casa en Zaragoza.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó un desgarro de antigua data en las partes íntimas de la denunciante, aunque no pudo precisar si correspondìa a un abuso sexual o a su iniciación sexual consentida. La adolescente brindó su testimonio en cámara Gesell, donde relató los hechos que complicaron la situación de Diego Aldegheri.

