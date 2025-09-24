Le dieron 12 años de prisión a Diego Aldegheri por el abuso sexual de su hijastra que se reveló en Zaragoza

Diego Aldegheri 2.jpg Diego Aldegheri está detenido por abuso sexual.

El caso de abuso sexual que se destapó en Zaragoza

El hecho ocurrió en el seno de una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y a mediados de febrero de 2022 decidieron asentarse en Zaragoza, España, en busca de un futuro mejor. La situación estalló cuando la primogénita de los cinco hermanos, de 17 años en ese entonces, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del padrastro cuando tenía entre 10 y 12 años. Días después, la madre de la denunciante se quitó la vida.

El expediente reconstruyó que los abusos ocurrieron cuando vivían en las inmediaciones de la Rotonda del Avión en Las Heras, en otra casa en la Cuarta Sección y en una casa de fin de semana ubicada en Potrerillos. La causa tiene varias evidencias, como grabaciones donde se escucha a la menor confesarle el hecho a su madre delante del propio sospechoso, quien desmintió todo y luego fue echado de la casa en Zaragoza.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó un desgarro de antigua data en las partes íntimas de la denunciante, aunque no pudo precisar si correspondìa a un abuso sexual o a su iniciación sexual consentida. La adolescente brindó su testimonio en cámara Gesell, donde relató los hechos que complicaron la situación de Diego Aldegheri.