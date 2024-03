Los audios de la madre de uno de los sospechosos del caso Bento: "Le cobraron una coima"

Audio 1.ogg

La otra grabación donde se escucha a la misma persona, pero dos días después, donde dice que "ayer me llamó el Chato (NdA: en referencia a Luis Chato Álvarez). No me trató bien, porque dice que el Dani ha comentado que es un arreglo económico y que han ido al otro abogado, al De Oro. Y no me habló muy bien. Me dijo que para colmo habían ido los abogados a lo de De Oro a consultarle y que él no había visto ni un puto peso".

En tanto que el tercer audio es del abogado juzgado Luis Francisco Álvarez hacia la madre de Daniel Martínez Pinto: "Ahí está dando algo de resultado nuestro poderío. Mañana lo trasladan a Dani para acá para el centro. Va a tener una audiencia”.

Tras escuchar las grabaciones, el testigo Eduardo De Oro refirió que se trata de conversaciones que él no mantuvo por lo que no puede asegurar a qué hacían referencia, aunque negó terminantemente estar al tanto del presunto soborno que había pagado su entonces cliente.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal.

A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí, ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darles beneficios a presos, tales como arrestos, domiciliarias o la libertad.

Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.

El fiscal Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.

La acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

