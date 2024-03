Dos testigos hicieron un careo acerca de un sobre con dinero que habría recibido Walter Bento

Juan Carlos Iñiguez y Alfredo Bustos Cara se sentaron frente a frente en la sala de debates. El primero de ellos, detenido en una causa por contrabando, declaró en la investigación que en un momento acompañó a Diego Aliaga -el hombre asesinado en 2020 que para la Fiscalía era la mano derecha de Walter Bento para gestionar los sobornos- a entregarle un sobre con dinero a Walter Bento en un club de golf en el Parque General San Martín. Según esa versión, en ese lugar estaba el ex juez federal almorzando con Bustos Cara, quien por entonces era director regional de la Aduana. Pero este último ha negado esa versión.

Ahora, en la medida de careo, Iñiguez reforzó esa versión: "Entré al club de campo es una camioneta Volkswagen que era de Diego Aliaga. Estaba el doctor Bento y estimo que este señor. Fueron 10 segundos que lo vi y hace 10 años, pero sí me acuerdo que era de pelo blanco y ojos claros. Aliaga bajó, habló con Bento 15 segundos y se fue. Cuando estábamos saliendo me dijo si sabía quién era el otro, yo le dije que no y me dijo que era el jefe de la Aduana y que había trabajado con su padre".