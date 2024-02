Declara Walter Bento: "Que me traigan un foto o una prueba recibiendo un maletín"

Este martes no fue una jornada cualquiera en el megajuicio contra el ex juez federal Walter Bento. Es que el ex magistrado brindó su declaración, una vez más, donde se defendió ante la acusación de ser el líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas en Mendoza. El principal acusado apuntó nuevamente contra el fiscal que lideró la investigación, Dante Vega.