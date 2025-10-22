Estafas de Megatecnología: la detenida con tobillera podrá retirar a sus 3 hijos en el colegio

polo-judicial-mendoza-01.jpg El caso Megatecnología por estafas se trata en el Polo Judicial Penal. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Megatecnología: estafas por $200 millones y una pesquisa en desarrollo

Los denunciantes presentes en la sala de audiencias del Polo Judicial se opusieron, al igual que la abogada querellante Susana Soletti, del Ministerio de Seguridad, alegando la posibilidad de que Daniela Heinrich inutilizara la tobillera electrónica y escapara. Y entorpeciera la investigación.

Sin embargo, la jueza Alejandra Alonso concedió la petición teniendo en cuenta el interés superior del niño y que Daniela Heinrich ha reparado económicamente y de modo parcial el daño causado a algunas de las víctimas, reafirmando la voluntad de enmendar el impacto económico negativo, tal como permite la ley.

Ahora, la defensa técnica de Daniela Heinrich deberá plantear un recorrido que vaya desde la casa de sus padres en Guaymallén, donde cumple domiciliaria con tobillera, hasta el colegio de los hijos y el regreso.

La Justicia le concederá el beneficio diario durante un espacio temporal máximo calculado a pie. Si demora menos, mejor para ella. Pero si lo supera, la domiciliaria sería revocada y Heinrich podría ser enviada a la cárcel.

Deberá estar la Policía atenta a cualquier señal de alerta que emita el dispositivo georreferencial cada tarde, cuando la mujer salga a buscar a sus chicos al colegio, lo que pondrá a prueba la efectividad del mecanismo tecnológico.