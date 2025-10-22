Inédita derivación del caso Megatecnología por estafas por más de $200 millones: la única detenida, con prisión preventiva y detención domiciliaria con tobillera electrónica, pidió autorización para ir a buscar a sus 3 hijos al colegio y la Justicia le concedió esa petición.
Estafas de Megatecnología: la detenida con tobillera podrá retirar a sus 3 hijos en el colegio
Lo pidió el abogado y lo concedió la Justicia para Daniela Heinrich, única detenida -con domiciliaria- por el caso de estafas de Megatecnología. Primó el interés superior del niño
Se trata de Daniela Heinrich, quien quedó a un paso del juicio oral y público por estafas genéricas y es cuñada de los colombianos prófugos y fundadores de Megatecnología, Cristian Holguín y su hermana, Alejandra Holguín.
Este martes, durante la audiencia que determinó la prisión preventiva por 53 hechos de estafas genéricas por computadoras e insumos informáticos cobrados pero nunca entregados, el abogado defensor, Carlos Estelrich, pidió que su clienta sea autorizada a retirar -cada día- del colegio a sus 3 hijos menores de edad. Y la jueza penal Alejandra Alonso se lo concedió teniendo en cuenta el interés superior de los niños.
Megatecnología: estafas por $200 millones y una pesquisa en desarrollo
Los denunciantes presentes en la sala de audiencias del Polo Judicial se opusieron, al igual que la abogada querellante Susana Soletti, del Ministerio de Seguridad, alegando la posibilidad de que Daniela Heinrich inutilizara la tobillera electrónica y escapara. Y entorpeciera la investigación.
Sin embargo, la jueza Alejandra Alonso concedió la petición teniendo en cuenta el interés superior del niño y que Daniela Heinrich ha reparado económicamente y de modo parcial el daño causado a algunas de las víctimas, reafirmando la voluntad de enmendar el impacto económico negativo, tal como permite la ley.
Ahora, la defensa técnica de Daniela Heinrich deberá plantear un recorrido que vaya desde la casa de sus padres en Guaymallén, donde cumple domiciliaria con tobillera, hasta el colegio de los hijos y el regreso.
La Justicia le concederá el beneficio diario durante un espacio temporal máximo calculado a pie. Si demora menos, mejor para ella. Pero si lo supera, la domiciliaria sería revocada y Heinrich podría ser enviada a la cárcel.
Deberá estar la Policía atenta a cualquier señal de alerta que emita el dispositivo georreferencial cada tarde, cuando la mujer salga a buscar a sus chicos al colegio, lo que pondrá a prueba la efectividad del mecanismo tecnológico.