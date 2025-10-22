Inicio Policiales Joven
Misterio resuelto

Dónde estaba y qué se sabe de Paola Lens, la joven argentina desaparecida en España

Después de ocho días de angustia y preocupación, la joven desaparecida se presentó en una comisaría española por sus propios medios

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Paola Lens se presentó sana y salva en una comisaría de España.

Después de ocho días de misterio y angustia, finalmente fue hallada sana y salva Paola Lens, la joven argentina de 26 años que se encontraba desaparecida en España tras aceptar una oferta laboral. En horas de la tarde, se presentó en una comisaría de dicho país, según confirmo su propia madre.

Por el momento no se tiene demasiada información sobre la chica desaparecida, aunque fue ella misma la que confirmó que se trató de una "desconexión voluntaria", tal y como dijo en comisaría.

Paola Lens
Paola Lens está sana y salva en España.

Qué se sabe de Paola Lens, la argentina hallada con vida en España

Su desaparición había generado un enorme revuelo y hasta se había activado una búsqueda focalizada en un presunto caso de trata. Incluso, los argentinos que viven en Mallorca se estaban movilizando por sus propios medios para buscarla.

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que subía historias a sus redes sociales, sus padres creían que no era ella quien hacía las publicaciones.

Con el correr de los días, la preocupación creció y se decidió radicar la denuncia en una comisaría de España, más precisamente en la UFI N° 5 de San Martín, con la carátula de "averiguación de paradero".

paola lens, desaparecida
Paola Lens definió su desaparición como una

La Policía aseguró que no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria y que está “realizando su vida con normalidad, disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”. Paola se presentó ante las autoridades por la repercusión que tuvo todo el caso.

Una desaparición voluntaria

Paola es oriunda de Villa Devoto y había viajado a Palma de Mallorca el 6 de octubre para trabajar con una familia alemana radicada en la ciudad que la había contactado por sus servicios de niñera.

Sin embargo, ocho días después de haber llegado a España, perdió toda comunicación con sus familiares. “Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 (de octubre) fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar", dijo su madre, quien confirmó la aparición.

Paola Lens había mantenido conversaciones breves con algunos conocidos, e incluso se conoció una videollamada en donde se la notó visiblemente angustiada.

