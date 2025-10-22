Dónde estaba y qué se sabe de Paola Lens, la joven argentina desaparecida en España

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que subía historias a sus redes sociales, sus padres creían que no era ella quien hacía las publicaciones.

Con el correr de los días, la preocupación creció y se decidió radicar la denuncia en una comisaría de España, más precisamente en la UFI N° 5 de San Martín, con la carátula de "averiguación de paradero".

paola lens, desaparecida Paola Lens definió su desaparición como una "desconexión voluntaria".

La Policía aseguró que no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria y que está “realizando su vida con normalidad, disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”. Paola se presentó ante las autoridades por la repercusión que tuvo todo el caso.

Una desaparición voluntaria

Paola es oriunda de Villa Devoto y había viajado a Palma de Mallorca el 6 de octubre para trabajar con una familia alemana radicada en la ciudad que la había contactado por sus servicios de niñera.

Sin embargo, ocho días después de haber llegado a España, perdió toda comunicación con sus familiares. “Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 (de octubre) fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar", dijo su madre, quien confirmó la aparición.

Paola Lens había mantenido conversaciones breves con algunos conocidos, e incluso se conoció una videollamada en donde se la notó visiblemente angustiada.