Javier Milei salió a bancar a Guillermo Francella por la película Homo Argentum

En un texto difundido en su cuenta de X, Milei sostuvo que la película, dirigida por la dupla Cohn-Duprat, funciona como un “espejo” para la “agenda woke”. El mandatario utilizó duros calificativos para quienes cuestionan el film.

Estos fueron los principales concecptos que dejó Milei.

Agenda Woke: Afirmó que el film “deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”.

Afirmó que el film “deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”. Críticos como “zombies” : Calificó a quienes la critican como un “ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”, a quienes tildó de “envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas” e “ignorantes”.

: Calificó a quienes la critican como un “ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”, a quienes tildó de “envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas” e “ignorantes”. Éxito sin financiamiento estatal: Sostuvo que a sus detractores les duele el éxito de una película “sin financiamiento del Estado”, ya que, según él, muestra a muchos artistas del rubro como “fracasados totales y absolutos”.

Milei cerró su mensaje con la clásica sigla de "viva la libertad carajo": "VLLC! PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...".

La película se compone de 16 relatos breves en los que Guillermo Francella asume papeles completamente distintos. Cada segmento funciona de manera independiente, pero en conjunto conforman una mirada crítica y humorística sobre la sociedad actual.

Las críticas surgieron desde sectores de la oposición e incluso del ámbito artístico por parte de quienes cuestionan al actor por su postura supuestamente en favor del oficialismo.