Atropellaron y dejaron muerto a un puma en la ruta que atraviesa la reserva de Ñacuñán

El puma estaba tendido. Creen que alguien lo atropelló y lo dejó moribundo en el lugar. Foto: Gobierno de Mendoza.

La importancia de la zona para los pumas

“Las rutas que atraviesan áreas naturales protegidas y corredores biológicos forman parte de ambientes utilizados por numerosas especies para desplazarse en busca de alimento, agua y refugio, reproducirse o dispersarse hacia otros territorios”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

El funcionario advirtió que, por ese motivo, la presencia de animales sobre la calzada o en sus inmediaciones no debe considerarse una situación excepcional.

Los atropellamientos afectan a poblaciones de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Además, las rutas pueden convertirse en barreras que fragmentan los ambientes naturales y dificultan el desplazamiento de los animales entre distintos territorios.

El peligro también alcanza a quienes viajan por esos caminos. Una colisión con un animal silvestre puede provocar la pérdida del dominio del vehículo, lesiones entre sus ocupantes y daños materiales.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque recomendaron respetar las velocidades máximas y aumentar la atención al circular por Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos y sectores señalizados por presencia de fauna.

Las precauciones deben reforzarse durante el amanecer, el atardecer y la noche, cuando muchas especies presentan una mayor actividad y pueden acercarse o atravesar las rutas.

Ante la aparición de un animal, los especialistas aconsejaron reducir la velocidad. Un toque breve de bocina también puede ayudar a que se aleje de la calzada. La fauna silvestre puede reaccionar de manera impredecible e intentar cruzar de forma repentina.

Los animales aparecen en las rutas y en Mendoza la consigna es darles el máximo respeto. Foto: Gobierno de Mendoza.

Qué hacer si se encuentra un animal atropellado

Las autoridades recomendaron no manipular a los ejemplares heridos, ya que pueden estar desorientados, bajo estrés o reaccionar de manera defensiva debido al dolor.

En esos casos se debe llamar al 911 para solicitar la intervención de la Policía de Seguridad Rural o comunicarse con el Departamento de Fauna Silvestre. Si el episodio ocurre dentro de un Área Natural Protegida, también debe darse aviso al Cuerpo de Guardaparques.

Cuando el animal está muerto y no hay autoridades en el lugar, puede ser desplazado hacia la banquina solamente si la maniobra no representa un peligro. Antes de hacerlo se debe controlar el tránsito y utilizar guantes u otro elemento para evitar el contacto directo.

Retirar el cuerpo de la calzada también permite reducir el riesgo de nuevos atropellamientos, debido a que los restos pueden atraer zorros, aves rapaces, pumas y otros animales carroñeros.

Así está el ingreso a la Ruta 153 que une Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael), pasando por Ñacuñán.

Los animales recuperados aportan información científica

El veterinario del Departamento de Fauna Silvestre Juan Pablo Coniglione explicó que los ejemplares recuperados son puestos a disposición de grupos científicos para realizar estudios sanitarios, genéticos y biológicos.

Esas investigaciones permiten detectar enfermedades infecciosas y parasitarias, estudiar lesiones y causas de muerte y obtener información sobre la alimentación y las poblaciones que habitan en Mendoza.

La Dirección de Biodiversidad trabaja junto con el Grupo Felinos de Tierras Secas del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza-Conicet) en la campaña “Lento por la Fauna”.

Además de promover una conducción responsable, los organismos avanzan en la identificación de sectores críticos para colocar cartelería preventiva en rutas que atraviesan áreas protegidas y corredores de fauna.

Para denunciar la presencia de un animal silvestre herido o atropellado, se puede llamar al 911 o escribir a [email protected].