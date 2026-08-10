Terremoto en Colombia de 7,4 grados causó heridos y daños en varias ciudades

El fuerte movimiento sacudió de manera repentina las rutinas matutinas de millones de ciudadanos que comenzaban sus jornadas laborales y escolares. Las alarmas de los edificios e instituciones públicas se activaron de inmediato en las principales urbes, motivando la salida apresurada de miles de pobladores hacia vías públicas, plazas y parques de concentración segura designados para contingencias de esta naturaleza sísmica.

Daños en varias ciudades de Colombia por el terremoto.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, emitió las primeras declaraciones oficiales a través de sus canales institucionales para informar que en la capital departamental, Quibdó, se registraron varias personas heridas y severas afectaciones estructurales. La funcionaria señaló que los equipos locales de socorro desplegaron operativos urgentes para socorrer a las familias afectadas y evaluar las rajaduras verticales y colapsos parciales de muros urbanos.

Las regiones afectadas por el terremoto en Colombia

La onda expansiva del movimiento sísmico repercutió de forma notable en la ciudad de Manizales, perteneciente a Caldas, donde se reportaron caída de escombros, grietas profundas en la célebre catedral e impactos materiales en edificaciones cívicas. Voceros del cuerpo de bomberos de la zona confirmaron el traslado de lesionados hacia centros de salud tras el desprendimiento de fachada y mampostería en avenidas transitadas durante el pico del tránsito matutino.

#EXTRA | Graves daños en el aeropuerto de Pereira tras fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Chocó. Usuarios evacúan las instalaciones. pic.twitter.com/hRVrvVwdBA — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

En la capital del país, Bogotá, las sirenas de emergencia retumbaron en la Zona Centro y en los sectores corporativos de la ciudad. Aunque las estructuras de mayor envergadura no sufrieron daños estructurales irreversibles de consideración inmediata, las cuadrillas de rescate efectuaron inspecciones técnicas detalladas sobre puentes, pasos a desnivel y redes de servicios públicos para descartar filtraciones o fallas en las conducciones de gas natural.

El terremoto se sintió con intensidad en la franja occidental y en la región del Eje Cafetero, afectando localidades como Pereira, Armenia y Cali. De igual forma, el sismo cruzó fronteras internacionales y fue percibido con claridad en Quito, Ecuador, así como en zonas urbanas de Panamá, donde edificios administrativos y sedes de organismos públicos procedieron a la evacuación preventiva de su personal para prevenir accidentes secundarios.

Según detalló el diario El Tiempo más de 10 aeropuertos presentan afectaciones tras el movimiento telúrico, mientras las autoridades adelantan inspecciones para determinar el alcance de los daños y las condiciones necesarias para mantener o reanudar las operaciones.

Las réplicas y las acciones tras el terremoto en Colombia

Frente a la gravedad del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó la mesa técnica permanente y los protocolos unificados de verificación sísmica en las zonas afectadas. Los comités locales de emergencia mantienen contacto constante con alcaldías y gobernaciones para compilar reportes consolidados sobre pérdidas materiales, cortes de energía eléctrica y probables bloqueos de carreteras por desprendimiento de rocas montañosas.

Pánico en todo Colombia por el fuerte terremoto.

Expertos del organismo sísmico nacional recordaron que la geografía colombiana se sitúa sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, un área caracterizada por una elevada concentración tectónica en constante fricción. Debido a esta condición geológica, las autoridades recomendaron a la población mantener la calma, identificar rutas de evacuación seguras y estar atentos a las informaciones oficiales ante la eventual ocurrencia de réplicas menores.

Hasta el momento, los organismos de respuesta inmediata continúan trabajando en el terreno para consolidar el recuento formal de víctimas y daños infraestructurales. Los gobiernos departamentales y las fuerzas de seguridad mantienen el despliegue de ayuda humanitaria y el monitoreo constante de los centros sanitarios mientras se restablece progresivamente la normalidad operativa en las regiones damnificadas.