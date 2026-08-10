Yoga por los Caminos del Vino regresa al Hilton con Yoga a Ciegas

Invita a la introspección, calma y conexión profunda mediante la oscuridad.

Realizar yoga en penumbras propone al practicante ser más consciente de sí mismo y de la percepción de su entorno; favorece la concentración que lleva a la atención plena, permite realizar una más profunda introspección e intensifica las sensaciones. La base de la clase será la misma que la del yoga tradicional con asanas (posturas), mudras (gestos) y pranayamas (ejercicios de respiración). El rasgo distintivo es que la luz del sol se sustituye por la oscuridad en el recinto, que potencia la observación del propio ser y el destello de ciertos elementos en la oscuridad.

Yoga a Ciegas, es una vivencia en la que se pone de manifiesto la fluidez de los movimientos del cuerpo sin timidez ni complejos, ya que se ejerce solo bajo la propia mirada, en una experiencia de yoga integral y dinámica.

Como es habitual, después de la práctica tendrá lugar un brindis con delicias del hotel: pan de campo, jamón crudo, rúcula y lactonesa de ajo; pincho de entraña y papas con salsa criolla y empanadas criollas, agua y copa de vino blanco.

El valor es $50.000 por persona y las entradas podrán adquirirse al: +5492615085438.

Acerca de Yoga por los Caminos del Vino

Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que lleva a las bodegas y espacios naturales de la provincia la práctica del Yoga, una disciplina milenaria que promueve el bienestar a través de la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Mediante ejercicios físicos, respiratorios, técnicas de concentración y estados de presencia, permite al practicante renovar su energía, alcanzar armonía, estados meditativos y una amplia sensación de paz.