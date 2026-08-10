Este 14 de agosto desde las 19, Yoga por los Caminos del Vino y Hilton Hotel Mendoza presentan una presentan una nueva edición de Yoga a Ciegas, una experiencia de bienestar y conexión interior que se desarrollará alrededor de la piscina climatizada.
Yoga por los Caminos del Vino regresa al Hilton con Yoga a Ciegas
Será este viernes desde las 19 en los alrededores de la piscina climatizada. En un entorno cálido y a oscuras, la práctica propone una experiencia de profunda conexión interior
A través de posturas físicas y ejercicios de control de respiración los participantes se sumergirán en un estado inmersivo y meditativo profundo, propiciado por la oscuridad. La idea es que toda la práctica se realice con ojos cerrados, apelando al sentido del oído y la propia percepción.
“Yoga a Ciegas es una experiencia que apunta a potenciar los sentidos con una clase de yoga en la oscuridad. Así como el teatro a ciegas, las degustaciones gastronómicas con ojos vendados o las blind wine tastings se despliegan en un óptimo estado sensorial, esta vivencia de yoga pretende lograr la máxima conexión entre cuerpo, mente y espíritu al no contar con estímulos visuales”, comentó Alejandra Navarría, directora de Yoga por los Caminos del Vino.
Realizar yoga en penumbras propone al practicante ser más consciente de sí mismo y de la percepción de su entorno; favorece la concentración que lleva a la atención plena, permite realizar una más profunda introspección e intensifica las sensaciones. La base de la clase será la misma que la del yoga tradicional con asanas (posturas), mudras (gestos) y pranayamas (ejercicios de respiración). El rasgo distintivo es que la luz del sol se sustituye por la oscuridad en el recinto, que potencia la observación del propio ser y el destello de ciertos elementos en la oscuridad.
Yoga a Ciegas, es una vivencia en la que se pone de manifiesto la fluidez de los movimientos del cuerpo sin timidez ni complejos, ya que se ejerce solo bajo la propia mirada, en una experiencia de yoga integral y dinámica.
Como es habitual, después de la práctica tendrá lugar un brindis con delicias del hotel: pan de campo, jamón crudo, rúcula y lactonesa de ajo; pincho de entraña y papas con salsa criolla y empanadas criollas, agua y copa de vino blanco.
El valor es $50.000 por persona y las entradas podrán adquirirse al: +5492615085438.
Acerca de Yoga por los Caminos del Vino
Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que lleva a las bodegas y espacios naturales de la provincia la práctica del Yoga, una disciplina milenaria que promueve el bienestar a través de la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Mediante ejercicios físicos, respiratorios, técnicas de concentración y estados de presencia, permite al practicante renovar su energía, alcanzar armonía, estados meditativos y una amplia sensación de paz.
En pocas palabras
- Yoga a Ciegas: Nueva experiencia sensorial al atardecer en el Hilton Hotel Mendoza.
- Beneficios: Invita a la introspección, calma y conexión profunda mediante la oscuridad.
- Experiencia: Busca potenciar la sensibilidad corporal y reducir el estrés en un entorno único.