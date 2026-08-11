Se preparaba para recibirse de abogada, pero su novio la acribilló a balazos

Lívia Berthoud tenía 23 años cuando fue asesinada a tiros el lunes por la mañana en Pindamonhangaba, una localidad de São Paulo, Brasil. La joven cursaba el décimo semestre de Derecho para convertirse en abogada. El principal sospechoso del crimen es quien fuera su novio, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 años.
La policía militar acudió al lugar tras recibir un aviso sobre disparos. Los agentes encontraron a la víctima tendida en la calle. Un equipo del Servicio Móvil de Urgencias confirmó su muerte en la escena del ataque.
El trágico final
Los familiares de Lívia señalaron a su antigua pareja como el autor de los disparos. Las autoridades localizaron el vehículo utilizado durante la agresión. Los efectivos policiales encontraron al sospechoso herido en su apartamento poco tiempo después. Los peritos incautaron un revólver calibre 38 dentro de la vivienda.
Lívia contaba con una orden de protección de emergencia contra el agresor por episodios previos de violencia. La comisaría local registró el caso formalmente como femicidio. El atacante quedó hospitalizado bajo estricta custodia policial.
Futura abogada
La víctima estudiaba en la Universidad de Taubaté. Ella compartía su entusiasmo académico habitualmente en las redes sociales. Una publicación reciente mostraba su anillo de graduación junto con un mensaje claro: "El comienzo del fin de una de las etapas más importantes de mi vida".
Lívia realizaba prácticas en la Dirección de Ejecución Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo desde abril del año pasado. La alumna también había trabajado como becaria en el Instituto Nacional de la Seguridad Social durante doce meses. Sus restos serán enterrados el martes por la mañana en el cementerio municipal de Pindamonhangaba.
En pocas palabras
- Femicidio en Brasil: joven estudiante de abogacía fue asesinada a balazos por su novio.
- Contexto previo: la víctima contaba con una orden de protección de emergencia contra el agresor.
- Detención del sospechoso: el novio, principal sospechoso, fue encontrado herido y detenido por la policía.