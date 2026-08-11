Se preparaba para recibirse de abogada, pero su novio la acribilló a balazos

Lívia compartía muchas imágenes de sus estudios en su cuenta de Instagram. Le faltaba poco para ser abogada.

Lívia contaba con una orden de protección de emergencia contra el agresor por episodios previos de violencia. La comisaría local registró el caso formalmente como femicidio. El atacante quedó hospitalizado bajo estricta custodia policial.

Futura abogada

La víctima estudiaba en la Universidad de Taubaté. Ella compartía su entusiasmo académico habitualmente en las redes sociales. Una publicación reciente mostraba su anillo de graduación junto con un mensaje claro: "El comienzo del fin de una de las etapas más importantes de mi vida".

Lívia realizaba prácticas en la Dirección de Ejecución Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo desde abril del año pasado. La alumna también había trabajado como becaria en el Instituto Nacional de la Seguridad Social durante doce meses. Sus restos serán enterrados el martes por la mañana en el cementerio municipal de Pindamonhangaba.