La Fiscalía Federal de Rosario formalizó la investigación respecto de un hombre y una mujer a quienes se les atribuye el narcotráfico y comercialización de marihuana que había sido descubierta a mediados de mayo en freezers de una carnicería de la localidad santafesina de Serodino. Para ambos se dispuso la prisión preventiva por el plazo de 60 días.
La insólita forma en que ocultaban más de 100 kilos de marihuana en una "narcocarnicería"
En el comercio, se incautaron 182 ladrillos de marihuana, 2 envoltorios de nailon con dosis de cocaína, 3 frascos de vidrio con cogollos de marihuana y plantas en proceso de secado
En una audiencia celebrada el jueves pasado se formalizó la investigación penal respecto de un hombre de 42 años y una mujer de 37, detenidos el 23 de junio dentro de una vivienda ubicada en la localidad santafesina de Andino.
A ambos se le atribuyó la disponibilidad de las sustancias estupefacientes halladas el 15 de mayo en freezers de una carnicería de la localidad de Serodino, ubicada a 55 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. En el comercio, se incautaron 182 ladrillos de marihuana, 2 envoltorios de nailon con dosis de cocaína, 3 frascos de vidrio con cogollos de marihuana y plantas en proceso de secado. En ese procedimiento, se había detenido al hermano de la mujer, que ya se encuentra imputado en el caso.
La detención por la tenencia de marihuana
En el marco de la audiencia, la fiscalía describió las circunstancias que sitúan a la pareja como la propietaria de la marihuana: mencionaron peritajes y análisis de conversaciones extraídas de un teléfono incautado al primero de los detenidos.
Por otra parte, resaltó que la pareja sería la propietaria del material hallado y, junto con el primero de los detenidos, “disponían de los estupefacientes almacenados a resguardo en el inmueble qué habitaba, y donde funcionaba la carnicería de su propiedad”.
Según la hipótesis fiscal, el hombre realizaba viajes a la ciudad de Santa Fe, donde adquiriría el material estupefaciente que luego acopiaba su cuñado. Por ello, la fiscalía le atribuyó a la pareja la coautoría del delito de narcotráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización, comprensiva de la tenencia de las sustancias y elementos secuestrados, agravado por intervención de tres o más personas.
La fiscalía recordó, además, que el imputado registra un antecedente penal por una condena ya cumplida a 5 años de prisión por narcotráfico, luego de la cual recuperó la libertad el 4 de mayo de 2024.
Finalmente, tras valorar la pena que podría recaer en caso de ser hallados culpables, la gravedad del caso, las medidas aún pendientes y la falta de arraigo de la pareja (ya que cambiaron varias veces de domicilio) el juez dispuso, a pedido del fiscal, 60 días de prisión preventiva para ambos por la tenencia de la importante cantidad de marihuana.