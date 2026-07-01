La insólita forma en que ocultaban más de 100 kilos de marihuana en una "narcocarnicería"

La marihuana que se escondía en el freezer de la carnicería.

La detención por la tenencia de marihuana

En el marco de la audiencia, la fiscalía describió las circunstancias que sitúan a la pareja como la propietaria de la marihuana: mencionaron peritajes y análisis de conversaciones extraídas de un teléfono incautado al primero de los detenidos.

Por otra parte, resaltó que la pareja sería la propietaria del material hallado y, junto con el primero de los detenidos, “disponían de los estupefacientes almacenados a resguardo en el inmueble qué habitaba, y donde funcionaba la carnicería de su propiedad”.

Según la hipótesis fiscal, el hombre realizaba viajes a la ciudad de Santa Fe, donde adquiriría el material estupefaciente que luego acopiaba su cuñado. Por ello, la fiscalía le atribuyó a la pareja la coautoría del delito de narcotráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización, comprensiva de la tenencia de las sustancias y elementos secuestrados, agravado por intervención de tres o más personas.

La fiscalía recordó, además, que el imputado registra un antecedente penal por una condena ya cumplida a 5 años de prisión por narcotráfico, luego de la cual recuperó la libertad el 4 de mayo de 2024.

Finalmente, tras valorar la pena que podría recaer en caso de ser hallados culpables, la gravedad del caso, las medidas aún pendientes y la falta de arraigo de la pareja (ya que cambiaron varias veces de domicilio) el juez dispuso, a pedido del fiscal, 60 días de prisión preventiva para ambos por la tenencia de la importante cantidad de marihuana.