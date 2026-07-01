La Justicia avanzó este miércoles en la investigación por el crimen de la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez (72), asesinada en Junín, y dictó la prisión preventiva para su hijo, David Enrique Demaldé (46), quien continuará alojado en la Penitenciaría mientras se desarrolla el proceso penal.
El psicólogo preso por el crimen de su madre seguirá en la cárcel luego de que le dictaran prisión preventiva
El hombre de 46 años está imputado por homicidio agravado por el vínculo por el asesinato de la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez (72)
La medida fue ordenada por el juez Darío Dal Dosso, del Juzgado Penal Colegiado N°1, a pedido de la fiscalía que investiga el caso. De esta manera, el magistrado entendió que existen elementos suficientes para que el imputado permanezca detenido mientras avanza la causa.
Demaldé está acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.
La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción Carlos Alberto Giuliani, bajo las directivas del fiscal en jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal.
Un crimen que conmocionó a Junín
El asesinato de Margarita Iris Gutiérrez generó un fuerte impacto en Junín, especialmente en la comunidad educativa, donde la mujer era conocida por su trayectoria como docente.
Desde un primer momento, la investigación apuntó contra su hijo mayor y los pesquisas sostienen que el móvil del crimen habría sido económico y estaría relacionado con la futura sucesión de los bienes de la víctima.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el intento de destruir parcialmente el cuerpo. Según la hipótesis fiscal, el agresor utilizó un líquido acelerante espeso y aceitoso, habitualmente empleado en motores, para prender fuego el cadáver de la cintura hacia arriba.
Las pruebas que complican al imputado
Entre los principales indicios reunidos por la fiscalía aparecen las lesiones que Demaldé presentaba en sus manos, las imágenes de cámaras de seguridad que lo ubican en la vivienda de su madre el día del crimen y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.
El psicólogo fue detenido en una casa de Rivadavia, donde la Policía también secuestró la moto que utilizaba habitualmente, celulares y ropa con manchas de sangre, elementos que fueron enviados a peritar.
Además, antes de ser trasladado a la Penitenciaría fue sometido a exámenes médicos y toxicológicos en un centro de salud de Junín. Los análisis detectaron cocaína y alcohol en sangre.
Con la prisión preventiva ya confirmada, la investigación continuará con la producción de pericias científicas y otras medidas probatorias para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y fortalecer la acusación que podría llevar a Demaldé a enfrentar un juicio por un delito cuya única condena posible es la prisión perpetua.