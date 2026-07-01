El psicólogo preso por el crimen de su madre seguirá en la cárcel luego de que le dictaran prisión preventiva

David Demaldé cuando fue detenido.

La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción Carlos Alberto Giuliani, bajo las directivas del fiscal en jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal.

Un crimen que conmocionó a Junín

El asesinato de Margarita Iris Gutiérrez generó un fuerte impacto en Junín, especialmente en la comunidad educativa, donde la mujer era conocida por su trayectoria como docente.

Desde un primer momento, la investigación apuntó contra su hijo mayor y los pesquisas sostienen que el móvil del crimen habría sido económico y estaría relacionado con la futura sucesión de los bienes de la víctima.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el intento de destruir parcialmente el cuerpo. Según la hipótesis fiscal, el agresor utilizó un líquido acelerante espeso y aceitoso, habitualmente empleado en motores, para prender fuego el cadáver de la cintura hacia arriba.

Las pruebas que complican al imputado

Entre los principales indicios reunidos por la fiscalía aparecen las lesiones que Demaldé presentaba en sus manos, las imágenes de cámaras de seguridad que lo ubican en la vivienda de su madre el día del crimen y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.

El psicólogo fue detenido en una casa de Rivadavia, donde la Policía también secuestró la moto que utilizaba habitualmente, celulares y ropa con manchas de sangre, elementos que fueron enviados a peritar.

El psicólogo fue detenido por la Policía en Rivadavia.

Además, antes de ser trasladado a la Penitenciaría fue sometido a exámenes médicos y toxicológicos en un centro de salud de Junín. Los análisis detectaron cocaína y alcohol en sangre.

Con la prisión preventiva ya confirmada, la investigación continuará con la producción de pericias científicas y otras medidas probatorias para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y fortalecer la acusación que podría llevar a Demaldé a enfrentar un juicio por un delito cuya única condena posible es la prisión perpetua.