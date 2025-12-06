Un trabajador golondrina murió ahogado en un camping en El Carrizal

De acuerdo con la declaración de un testigo, compañero del fallecido, ambos integraban un grupo de trabajadores golondrina que había decidido pasar el día en el camping. Según relataron, habían estado comiendo un asado y consumiendo bebidas alcohólicas, y en un momento perdieron de vista a Chávez. Minutos después, lo encontraron sumergido en la pileta.

Los amigos lograron sacarlo del agua e iniciaron maniobras de RCP, que fueron continuadas por efectivos policiales al llegar al lugar. Pese a los esfuerzos, el personal del SEC interno 113, a cargo de la doctora Cortez (Mat. 15566), no logró reanimarlo y confirmó el deceso en el lugar.

Personal de la UID y Policía Científica trabajó en el lugar realizando las pericias de rigor. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

El hecho generó fuerte conmoción entre los presentes y se investigan las circunstancias que derivaron en la tragedia.