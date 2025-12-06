Un trabajador golondrina murió ahogado en un camping en El Carrizal

Un hombre de 30 años murió ahogado este sábado por la tarde en el Camping El Barco, ubicado en la zona de El Carrizal, pasando calle El Dique y junto al camping San Martín, en Luján de Cuyo.
El hecho se registró alrededor de las 16, cuando un grupo de acampantes llamó a la línea de emergencias para alertar que la víctima se encontraba inconsciente dentro de la piscina, que tiene aproximadamente tres metros de profundidad.
La víctima fue identificada como Omar Zacarías Chávez, oriundo de Santiago del Estero.
De acuerdo con la declaración de un testigo, compañero del fallecido, ambos integraban un grupo de trabajadores golondrina que había decidido pasar el día en el camping. Según relataron, habían estado comiendo un asado y consumiendo bebidas alcohólicas, y en un momento perdieron de vista a Chávez. Minutos después, lo encontraron sumergido en la pileta.
Los amigos lograron sacarlo del agua e iniciaron maniobras de RCP, que fueron continuadas por efectivos policiales al llegar al lugar. Pese a los esfuerzos, el personal del SEC interno 113, a cargo de la doctora Cortez (Mat. 15566), no logró reanimarlo y confirmó el deceso en el lugar.
Personal de la UID y Policía Científica trabajó en el lugar realizando las pericias de rigor. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.
El hecho generó fuerte conmoción entre los presentes y se investigan las circunstancias que derivaron en la tragedia.