En la Corte: la condena a las médicas por la muerte de Guadalupe Codes, a 1 año de quedar en nada

Mauricio Codes en una de las tantas marchas para que se hiciera justicia en el caso de la muerte de su hija, Guadalupe Codes, en 2015.

Para él fue como una luz roja sobre el tratamiento pendiente, en la Suprema Corte de Justicia, de la apelación contra el fallo judicial que en 2022 condenó a Andrea Piatti y Viviana Bacciedoni por el homicidio culposo de Guadalupe Codes, a 2 años y 2 años y 6 meses de prisión en suspenso; además de 5 y 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina. Aquel fallo fue dictado por los jueces Agustín Chacón (hoy jubilado), David Mangiafico y Diego Lusverti.

Las médicas Viviana Bacciedoni (tercera en la imagen) y Andrea Piatti (última en la imagen), condenadas en juicio en 2022 por la muerte de la niña Guadalupe Codes, ocurrida en 2015.

El caso Guadalupe Codes espera definición en la Suprema Corte

¿Cómo está hoy el expediente judicial por la muerte de la niña de 9 años? Para decirlo en lenguaje claro, sencillo y directo: en modo contrarreloj en la Suprema Corte de Justicia y a 1 año de quedar en la nada si el máximo tribunal no se expide cuanto antes acerca del recurso de Casación que hace 4 años presentaron la Fiscalía de Homicidios y la familia de la pequeña.

La fiscal Andrea Lazo y Pablo Cazabán, abogado querellante en nombre de los Codes, acudieron a la Suprema Corte de Justicia para que los supremos modifiquen y agraven la calificación legal impuesta a Bacciedoni y Piatti.

Pretenden que sean, finalmente, condenadas por el delito de homicidio simple con dolo eventual, es decir por la muerte intencional y evitable de la niña. Consideran que durante un tratamiento médico se representaron la posibilidad de que la aplicación de una medicación fuera letal y, aún así, continuaron, lo que desembocó en el deceso.

Pablo Cazabán, abogado de la familia de Guadalupe Codes, junto con su colega Juan Pablo Chales.

A la Suprema Corte de Justicia le queda 1 año de plazo para resolver el planteo en Casación y aunque parezca mucho tiempo, en el máximo tribunal de justicia es realmente muy poco porque en el caso deben intervenir tres jueces: Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, quienes quedaron en la picota tras la escandalosa prescripción del caso Verdenelli-Alan Villouta por el paso del tiempo; caso que ahora volvió al máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo tienen a cargo el caso de Guadalupe Codes. En la foto, con el gobernador Alfredo Cornejo.

Septiembre de 2027: la fecha límite

¿Por qué a la Suprema Corte de Justicia le queda un año de plazo para resolver el planteo de la fiscal Lazo y de la familia Codes?

Porque en septiembre de 2027 se cumplirán los 5 años de pena máxima que prevé el Código Penal para el delito tipificado como homicidio culposo, es decir la muerte sin intención y por negligencia o impericia en el tratamiento médico.

Si la Corte no resuelve pronto, el fallo condenatorio quedará en nada, como si nunca hubiera existido, como sucedió con la condena al empresario Alejandro Verdenelli por el homicidio culposo de Alan Villouta.

La Corte también debe tener en cuenta que, en caso de dictar un fallo adverso contra la pretensión de la Fiscalía y de los padres de Guadalupe Codes, deberá notificar a las partes mucho antes de septiembre de 2027 para que puedan agotar las vías de apelación, como el Recurso Extraordinario Provincial, pasaporte para acudir a la Corte nacional.

Con todo, y ésta también es una razón para que el caso sea resuelto lo antes posible, si el Tribunal integrado por Palermo, Adaro y Valerio les da la razón a los apelantes, podría ordenar que las condenadas Bacciedoni y Piatti sean juzgadas nuevamente.

Y eso, para que la condena judicial no caiga por el paso del tiempo, debería suceder mucho antes de septiembre de 2027.