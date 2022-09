Caso Guadalupe Codes: los puntos clave por los que condenaron a las médicas del Hospital Español

Tal es así que se espera que en los próximos días la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y los abogados defensores presenten sendos recursos de casación para que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo. Justamente el miércoles se conocieron los fundamentos por los cuales los jueces Agustín Chacón, David Mangiafico y Diego Lusverti arribaron a esa sentencia.

► TE PUEDE INTERESAR: Los padres de Guadalupe Codes, tras el fallo: "Nos da vergüenza, bronca y asco la Justicia"

Muerte por Vincristina

Los magistrados encontraron pruebas de que Guadalupe Codes murió porque le aplicaron un fuerte medicamento oncológico -Vincristina- por vía intratecal, es decir con una punzión en la espalda, cuando debían hacerlo de forma endovenosa. Esta fue la teoría acusatoria, mientras que las defensas intentaron demostrar que el líquido no alcanzó a ser aplicado y que en realidad la niña murió por efectos secundarios de otras medicinas para tratar su leucemia.

Los jueces se basaron en la historia clínica donde la propia Viviana Bacciedoni anotó que se suministraron 2 mililitros de Vincristina en forma incorrecta, además de que otros médicos del Hospital Español que intervinieron luego de ese momento declararon en ese sentido y hasta tres integrantes del Cuerpo Médico Forense (CMF) sostuvieron esa teoría, pese a que uno dijo que no encontraba relación entre la Vincristina y la muerte de Guadalupe Codes.

Falta de protocolo

Durante el juicio se conocieron los pasos a seguir para realizar este tipo de tratamientos oncológicos, los cuales fueron vulnerados por ambas médicas. "El procedimiento no reunió los parámetros mínimos de bioseguridad para la paciente. De haber estado etiquetadas las jeringas conforme a un estándar legal mínimo, las posibilidades de error desaparecen o cuando menos, disminuyen sensiblemente", analizaron los jueces.

En la historia clínica quedó asentado que las pediatras "prepararon todas las drogas en forma simultánea" y hasta una enfermera que descartó las jeringas declaró que "era un desastre".

También quedó probado que dentro de la habitación "había más de un factor de distracción que implicaba, la necesidad de una pausa de ambas médicas, y el chequeo de la corrección del procedimiento, previo a su infusión y no durante la misma".

GUADALUPE CODES.jpeg Una de las instancias del juicio contra Viviana Bacciedoni y Andrea Piatti.

Actitud posterior

El Tribunal destacó que Bacciedoni y Piatti no informaron a los padres de Guadalupe Codes sobre el error hasta tres días después del procedimiento: "Hubo una voluntad enderezada a encubrir el error de la práctica terapéutica". Esta situación quedó demostrada con la declaración de colegas de las médicas y de los propios padres de la víctima fatal. Este ocultamiento derivó a que los padres no tuviesen la opción de decidir si consentían o no las prácticas posteriores que le realizaron a la niña en busca de salvar su situación y avanzaron el tratamiento oncológico.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Guadalupe Codes: declaró una de las acusadas y dijo que no vio si ingresó el medicamento letal

El delito

Los jueces no compartieron con la Fiscalía que se trató de un homicidio simple con dolo eventual -de 8 a 25 años- sino que condenaron por homicidio culposo. La primera calificación, utilizada generalmente en accidentes de tránsito con conductores ebrios, supone que los autores saben que están llevando a cabo una actitud riesgosa y no hacen nada para evitarlo. En este caso las médicas "creyeron que tenían capacidad de controlar la situación", es decir, nunca fueron conscientes de que había un peligro de vida para su paciente.

Con respecto a la cantidad de años de pena, tomaron como agravantes la edad de la víctima fatal, el encubrimiento posterior al hecho y que son personas que tienen un buen nivel de instrucción. Sin embargo, consideraron como atenuantes la falta de antecedentes penales, la condena social que tienen acompañada por la mediatización del caso y que por ser mujeres "tienen techo de cristal" para escalar hasta una buena posición laboral.

guadalupe codes.png Guadalupe Codes tenía 9 años cuando falleció.

Mala praxis en el Hospital Español

Guadalupe Codes tenía 9 años cuando le diagnosticaron leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. El 24 de agosto de 2015 ingresó al Hospital Español para comenzar su tratamiento oncológico con Vincristina, un poderoso medicamente para evitar el avance de la enfermedad.

► TE PUEDE INTERESAR: Neurocirujano que atendió a Guadalupe Codes declaró: "Las médicas estaban preocupadas, era caótico"

La Fiscalía sostiene que Piatti y Bacciedoni suministraron la inyección directamente en la columna de la niña cuando debían hacerlo por vía intravenosa, lo que le causó una paraplejia ascendente. Dos días después le aplicaron la segunda dosis, esta vez sí por sus venas pero "al margen de los protocolos".

El estado de salud de la niña empeoró con el correr de los días y fue trasladada al hospital Notti. Terminó perdiendo la vida el 20 de noviembre siguiente.