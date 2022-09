Los padres de Guadalupe Codes, tras el fallo: "Nos da vergüenza, bronca y asco la Justicia"

La mujer apuntó que "los médicos son totalmente impunes porque no se rompe esa corporación que hay. En este juicio tuvimos que escuchar mentiras con tal de salvarse entre ellos. Esto ha sido una tomada de pelos. Dos años de pena es una tomada de pelos porque no van a ir presos. Es dejar que los médicos maten si total saben que no va a pasar nada", agregó.

En la misma sintonía se manifestó Mauricio Codes: "Siento bronca, impotencia, asco. Son cosas que no se entienden. Todos los médicos que fueron a declarar le dieron una mano a Piatti y a Bacciedoni".

También criticó al reconocido toxicólogo Sergio Saracco: "En el momento del hecho nos dijo que es amigo de Bacciedoni y que nos quedáramos tranquilos porque la Vincristina no le iba a hacer nada a Guadalupe".

Guadalupe Codes.jpg En los próximos días se definirá si la muerte de Guadalupe Codes fue por mala praxis.

Mala praxis en el Hospital Español

Guadalupe Codes tenía 9 años cuando le diagnosticaron leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. El 24 de agosto de 2015 ingresó al Hospital Español para comenzar su tratamiento oncológico con Vincristina, un poderoso medicamente para evitar el avance de la enfermedad.

La Fiscalía sostiene que Piatti y Bacciedoni suministraron la inyección directamente en la columna de la niña cuando debían hacerlo por vía intravenosa, lo que le causó una paraplejia ascendente. Dos días después le aplicaron la segunda dosis, esta vez sí por sus venas pero "al margen de los protocolos".

El estado de salud de la niña empeoró con el correr de los días y fue trasladada al hospital Notti. Terminó perdiendo la vida el 20 de noviembre siguiente.