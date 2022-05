Neurocirujano que atendió a Guadalupe Codes declaró: "Las médicas estaban preocupadas, era caótico"

"Me explicaron que durante la aplicación de una medicación la hicieron en forma intratecal (NdA: por la columna) que no correspondía porque debía haber sido endovenosa. Me convocaron porque necesitaban le evacuación de esa droga que era Vincristina. Era una situación caótica, las médicas estaban preocupadas. No era una reunión de médicos común y corriente", graficó el testigo.

guadalupe codes.png El profesional contó que en una reunión le explicaron que las médicas acusadas habían aplicado Vincristina por la columna, lo que no correspondía porque debía haber sido endovenosa.

Urquizu agregó que sus colegas le detallaron cuál fue el error: "Dijeron que cuando estaban ingresando Vincristina intratecal se dieron cuenta, pararon y sacaron la jeringa. Agregaron que no alcanzaron a aplicar toda la dosis".

El neurocirujano fue quien estuvo a cargo de realizar el lavaje raquídeo a Guadalupe Codes en busca de eliminar el medicamento mal aplicado. Aunque a partir del tercer día comenzó a ver un desmejoramiento en la niña, sobre todo al perder sus reflejos en los miembros inferiores.

"El papá me preguntaba por qué y cómo había pasado esto. Yo le expliqué que le habían administrado mal la dosis", recordó.

GUADALUPE CODES.jpeg Las médicas acusadas de mala praxis junto a sus abogados defensores.

¿Mala praxis en el caso de Guadalupe Codes?

Guadalupe Codes tenía 9 años cuando le diagnosticaron leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. El 24 de agosto de 2015 ingresó al Hospital Español para comenzar su tratamiento oncológico con Vincristina, un poderoso medicamente para evitar el avance de la enfermedad.

La Fiscalía sostiene que Piatti y Bacciedoni suministraron la inyección directamente en la columna de la niña cuando debían hacerlo por vía intravenosa, lo que le causó una paraplejia ascendente. Dos días después le aplicaron la segunda dosis, esta vez sí por sus venas pero "al margen de los protocolos".

El estado de salud de la niña empeoró con el correr de los días y fue trasladada al hospital Notti. Terminó perdiendo la vida el 20 de noviembre siguiente.

Piatti y Bacciedoni llegaron a juicio con una doble imputación: homicidio simple con dolo eventual -de 8 a 25 años- u homicidio culposo -de 1 a 5 años-. Además, en el debate se resolverá la causa civil ya que existe un reclamo indemnizatorio de más de $5 millones.

La teoría de las defensas es que la Vincristina no alcanzó a pasar a la médula de Guadalupe Codes y que en realidad la causa de muerte fueron los efectos secundarios que produce el metotrexato, otro medicamento oncológico que fue aplicado en forma correcta ese día.

