La médica que inyectó a Guadalupe Codes declaró que no alcanzó a colocarle la dosis letal

► TE PUEDE INTERESAR: Comienza un megajuicio que involucra al clan Aguilera, "alfajores" de cocaína y un arsenal

Piatti narró que tras esterilizarse y colocarse los elementos de protección -guantes, mameluco y barbijo- procedió a realizar la punción en la espalda de la niña. Según su relato, aplicó las primeras dos dosis y cuando debía colocar la tercera jeringa la conectó a la aguja pero se dio cuenta que el rótulo decía Vincristina. "Baccedioni me dice 'no'. Hice el émbolo de la jeringa hacia atrás. Nunca alcanzó a entrar el medicamento", aseguró. Cuando salieron de la sala, Baccedioni le consultó si alcanzó a ingresar algo a lo que Piatti le confirmó que no.

La acusada relató que luego tuvieron una reunión con los padres de Guadalupe Codes y el jefe de Hemoterapia Francisco Del Río -uno de los demandados civilmente- quien "me dijo que no dijera nada. Ahí le explicó lo ocurrido y les dijo que debíamos hacerle un lavaje".

Debido a la extensión de su declaración, el Tribunal dispuso que la médica continúe aportando su versión y sea sometida a las preguntas de las partes en la próxima audiencia que será el viernes.

GUADALUPE CODES.jpeg Las médicas acusadas de mala praxis junto a sus abogados defensores.

El testimonio de los padres

La jornada de este martes comenzó con el relato de Andrea Ramírez, la madre de Guadalupe. El testimonio estuvo entrecortado por sus lágrimas y fue conmovedor, hasta tal punto que en algún momento quebró al querellante Pablo Cazabán, un abogado de extensa trayectoria.

La mujer relató que en el primer tratamiento de quimioterapia que afrontó tu hija en 2012 jamás tuvo efectos adversos. "En cada quimio respondía bien y ya había recibido Vincristina", afirmó. Detalló que su hija siempre fue atendida por Viviana Baccedioni quien le había prometido que había 80% de chances de que se recuperara.

Tras la intervención de 2015 "Guadalupe no hablaba. Le dolían las piernas, no podía hacer pis. Nunca le había pasado eso". "Me arrepiento al día de hoy no haber leído los prospectos", consideró.

Ramírez aseguró que la familia se fue a vivir a España "porque no es fácil estar en un lugar tan lleno de recuerdos, pasar todas las noches por la pieza de Guada y no verla más".

En tanto que el padre declaró por videoconferencia desde Murcia y coincidió en casi todo lo que dijo su esposa. Mauricio Codes recordó que en la reunión que tuvieron tras la intervención de 2015 le dijeron que debían hacerle un lavaje a su hija pero que "todo está bien".

Sin embargo, los día siguientes "fue empeorando cada vez más hasta que su estado se estancó. No me pude despedir. Fueron de terror esos días hasta que falleció".

GUADALUPE CODES 2.jpeg Andrea Ramírez, la madre de Guadalupe Codes. Foto: Cristian Lozano.

¿Mala praxis?

Guadalupe Codes tenía 9 años cuando le diagnosticaron leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. El 24 de agosto de 2015 ingresó al Hospital Español para comenzar su tratamiento oncológico con Vincristina, un poderoso medicamente para evitar el avance de la enfermedad. La Fiscalía sostiene que Piatti y Bacciedoni suministraron la inyección directamente en la columna de la niña cuando debían hacerlo por vía intravenosa, lo que le causó una paraplejia ascendente. Dos días después le aplicaron la segunda dosis, esta vez sí por sus venas pero "al margen de los protocolos".

El estado de salud de la menor empeoró con el correr de los días y fue trasladada al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Terminó perdiendo la vida el 20 de noviembre siguiente.