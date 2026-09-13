El caso Alan Villouta volvió a la Corte tras la escandalosa caída de la condena a un empresario

Alejandro Verdenelli fue condenado en 2020 por la muerte de Alan Villouta; la sentencia prescribió en agosto de 2026 como consecuencia de un demoroso pronunciamiento de la Suprema Corte, que tardó casi 6 años en tratar el caso.

El doble drama de la familia de Alan Villouta

El Ministerio Público se había comprometido públicamente a apoyar a la angustiada e indignada familia de Alan Villouta tras el escándalo judicial en la Corte, que derivó en la prescripción de la sentencia condenatoria a Verdenelli.

Hasta el gobernador Alfredo Cornejo intervino, anunciando -tras recibir a los padres de Alan Villouta junto con el Procurador, Alejandro Gullé- que irían a la Corte en Casación y que presentarían un proyecto de ley para que el máximo tribunal tenga "plazos fatales" para dictar sentencias, y así evitar dilaciones y postergaciones como las que hicieron caer la condena al homicida del chico Alan Villouta.

Tras la escandalosa actuación de la Corte, los padres de Alan Villouta fueron recibidos por el gobernador Cornejo junto con el Procurador Gullé, que anticipó el planteo en Casación para revertir el sobreseimiento de Verdenelli.

El caso Alan Villouta y el salvoconducto de la Suprema Corte

Ahora, en Casación, la Procuradora Penal Adjunta, María Paula Quiroga, citó como argumento el fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia que el 26 de agosto modificó un criterio histórico y dispuso que, en Mendoza, las condenas penales quedan firmes con la sola notificación digital al abogado del reo, sin necesidad de que éste sea avisado personalmente, como siempre había ocurrido.

Este último paso fue el que hizo caer la condena penal a Verdenelli,: fue notificado 3 días después del vencimiento de los plazos para la prescripción de la acción penal, del rechazo del Recurso Extraordinario Federal, lo que, de haberse hecho en los plazos legales, implicaba que la condena estaba vigente y ya empezaba a cumplirla.

Alan Villouta, 9 años sin justicia

1) Alan Villouta fue atropellado y abandonado en noviembre de 2017 cuando cruzaba el Acceso Sur, en Guaymallén, a la altura del centro comercial La Barraca. De madrugada. Había salido de trabajar en una pizzería y se disponía a volver a su casa.

2) Alejandro Verdenelli se presentó ante la Justicia varios días después del crimen. Fue detenido, imputado y excarcelado mientras se tramitaba el proceso penal, inicialmente calificado como homicidio simple con dolo eventual (haberse representado la posibilidad de atropellar y matar a alguien por conducir a alta velocidad y, aún así, haber continuado la marcha en esas condiciones).

3) Más adelante, se modificó esa calificación y en abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus, fue condenado, al cierre de un juicio oral y público, por el delito homicidio culposo a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir.

4) La defensa técnica de Verdenelli acudió a la Suprema Corte en Casación contra esa sentencia; el máximo tribunal tardó casi 6 años hasta que, en febrero de 2026, ratificó la culpabilidad del empresario.

5) El defensor, Eduardo De Oro, presentó un Recurso Extraordinario Federal que la Corte resolvió el 14 de abril, al filo de la prescripción de la acción penal (ésta opera cuando transcurre el máximo de la pena, en este caso de 6 años).

La notificación tardía y la caída de la condena

Verdenellii fue notificado personalmente del rechazo de ese planteo el 17 de abril, 3 días después de que se agotara el plazo de la acción penal.

En agosto, ya con los plazos vencidos, el Tribunal Penal Colegiado integrado por los jueces Juan, Cadile y Martínez no tuvo otra opción que declarar el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Es decir, la sentencia había quedado en la nada, por las demoras en la Corte, antes de esa audiencia.

La mira quedó sobre la Corte, especialmente los supremos Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro por el simple hecho de que habían tardado casi 6 años en dictar sentencia en Casación, lo que materialmente debilitaría las chances de responder en tiempo y forma al posterior Recurso Extraordinario Federal sin que la condena quedara extinta.

Hace tres semanas, Verdenelli acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anticipándose, mediante un Recurso de Queja, a la condena por la muerte de Alan Villouta, que sería reactivada por la Corte de Mendoza.