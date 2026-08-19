Cómo reaccionó el abogado de Verdenelli tras el apoyo del Gobierno a la familia de Alan Villouta

La familia de Alan todavía reclama justicia.

El abogado del condenado y sobreseído del caso Alan Villlouta

De Oro confirmó en Nihuil el anticipo de Diario UNO: ya se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de Queja por si, finalmente, la Corte mendocina reactiva la condena a 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir fijada a su cliente.

El abogado de Verdenelli consideró "inaceptable" que el Gobierno de Mendoza se presente, en apoyo a la familia de Alan Villouta, en el proceso de apelación en la Corte local.

Este martes, el Ministerio de Seguridad reveló que acompañará al abogado de la familia de Alan Villouta en el rol de Amigos del Tribunal o de la Corte (en latín amicus curiae) para ofrecer pruebas útiles para los supremos que deban resolver el planteo en Casación, por estas horas en elaboración.

Ya el viernes último, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia había anunciado -tras una reunión de los padres de Alan Villouta con el gobernador Alfredo Cornejo- que la Fiscalía de Homicidios apelará la prescripción de la acción penal que benefició a Alejandro Verdenelli en la Corte local.

Los padres de Alan Villouta fueron recibidos por el gobernador, Alfredo Cornejo, y el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Hubo apoyo y se habló de más reformas del funcionamiento del máximo tribunal.

La estrategia conjunta entre los abogados de la familia de Alan Villouta, de la Fiscalía de Homicidios y del Ministerio de Seguridad apunta a la única forma posible de revertir la prescripción.

Que la Suprema Corte de Justicia cambie, con el futuro fallo en Casación, un criterio histórico y decida que una sentencia quedará firme el día en que se emite y no cuando el condenado es informado personalmente, como ocurrió en este y otros casos anteriores, ya que ese trámite puede disparar la prescripción por notificación tardía, como sucedió con el homicidio en perjuicio de Alan Villouta.