El abogado del empresario Alejandro Verdenelli, sobreseído de la muerte de Alan Villouta porque prescribió la condena por homicidio imprudente, consideró "inadmisible" que el Poder Ejecutivo intervenga en el proceso de apelación que la familia del muchacho encabezará en la Suprema Corte de Justicia.
Cómo reaccionó el abogado de Verdenelli tras el apoyo del Gobierno a la familia de Alan Villouta
Eduardo De Oro reaccionó tras el anuncio del Gobierno de participar, ante la Corte, de la estrategia para reactivar la condena por la muerte de Alan Villouta
Eduardo De Oro dijo a radio Nihuil que "el Ejecutivo no debería tener injerencia en las decisiones del Poder Judicial porque sería violatorio de la división de poderes públicos".
El representante de Alejandro Verdenelli atribuyó "a una sobrecarga de trabajo, causada por el sistema de Salas de la Suprema Corte de Justicia" que el alto tribunal haya tardado casi 6 años para resolver un planteo en Casación del empresario contra la condena del 14 de abril de 2020. Esto derivó, en una etapa posterior, en la caída de la condena.
El abogado del condenado y sobreseído del caso Alan Villlouta
De Oro confirmó en Nihuil el anticipo de Diario UNO: ya se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de Queja por si, finalmente, la Corte mendocina reactiva la condena a 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir fijada a su cliente.
El abogado de Verdenelli consideró "inaceptable" que el Gobierno de Mendoza se presente, en apoyo a la familia de Alan Villouta, en el proceso de apelación en la Corte local.
Este martes, el Ministerio de Seguridad reveló que acompañará al abogado de la familia de Alan Villouta en el rol de Amigos del Tribunal o de la Corte (en latín amicus curiae) para ofrecer pruebas útiles para los supremos que deban resolver el planteo en Casación, por estas horas en elaboración.
Ya el viernes último, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia había anunciado -tras una reunión de los padres de Alan Villouta con el gobernador Alfredo Cornejo- que la Fiscalía de Homicidios apelará la prescripción de la acción penal que benefició a Alejandro Verdenelli en la Corte local.
La estrategia conjunta entre los abogados de la familia de Alan Villouta, de la Fiscalía de Homicidios y del Ministerio de Seguridad apunta a la única forma posible de revertir la prescripción.
Que la Suprema Corte de Justicia cambie, con el futuro fallo en Casación, un criterio histórico y decida que una sentencia quedará firme el día en que se emite y no cuando el condenado es informado personalmente, como ocurrió en este y otros casos anteriores, ya que ese trámite puede disparar la prescripción por notificación tardía, como sucedió con el homicidio en perjuicio de Alan Villouta.
En pocas palabras
- Abogado de Alejandro Verdenelli: consideró inadmisible la intervención del Ejecutivo en la apelación.
- Prescripción de condena: el empresario fue sobreseído por prescripción de homicidio imprudente de Alan Villouta.
- Apelación conjunta: la familia de Alan Villouta, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad buscarán revertir la prescripción.