Los padres de Alan Villouta sumaron apoyo en la cruzada jurídica que protagonizan para revertir la prescripción de la acción penal que determinó el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli, que había sido condenado por el homicidio al volante, en 2017.
Seguridad apoyó a la familia de Alan Villouta tras la caída de la condena a Verdenelli
Seguridad asistirá a la familia de Alan Villouta, que irá a la Suprema Corte para revertir la prescripción de la condena por homicidio por plazos legales
Este martes, la familia de Alan Villouta y su abogado particular, Ariel Benavidez, se reunieron con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que aseguró que esa cartera potenciará con sus letrados el planteo en Casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la prescripción de la acción penal contra Verdenelli, dictada por un tribunal el 11 de agosto por el vencimiento de los plazos legales y una notificación tardía.
Lo harán como consecuencia de la política de Estado vigente desde 2024, que habilita al Ministerio de Seguridad a apoyar a las víctimas de delito ante la Justicia.
Seguridad: apoyo jurídico y seguimiento del caso Alan Villouta
Tras la reunión, Andrés Villouta dijo: "Los abogados del Ministerio de Seguridad van a apoyar el reclamo en la Suprema Corte de Justicia. También nos apoyó el Gobierno para que esto cambie; como sociedad necesitamos una respuesta de la Justicia. Entre todos podemos conseguir una Justicia justa, que cambie y con jueces que sean criteriosos".
Insistió el hombre con que a su hijo Alan Villouta "lo mataron dos veces: en el Acceso Sur en 2017 y en la Justicia durante estos 9 años".
Mercedes Rus explicó que Seguridad acompañará a la familia de Alan Villouta por ser víctimas de delito, también desde lo jurídico: "Haciendo un seguimiento de los casos de delitos asistimos a las familias y a las víctimas. Esto también hace al orden público".
Casi una decena de reformas procesales vinculadas con el funcionamiento de la Justicia (flagrancia, audiencias, etc.) ya están activas -dijo la ministra Rus- "porque las presentamos como parte de la política de Estado contra el delito".
La inhabilitación para conducir a los infractores y homicidas al volante es una de las claves para atenuar esta problemática tan grave. La conducción temeraria y la conducción con alcohol en sangre son tópicos que ya han sido puestos en valor al resolver procesos judiciales.
El viernes, los padres de Alan Villouta habían recibido el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo y del Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé, que anticipó que el Ministerio Público Fiscal irá a la Suprema Corte para que el expediente penal sea rescatado de la prescripción de la acción penal, que operó tras casi 6 años en el máximo tribunal.
En pocas palabras
- Seguridad apoyará a la familia de Alan Villouta en su reclamo ante la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio buscará revertir la prescripción de la condena por homicidio del empresario Alejandro Verdenelli.
- La cartera de Seguridad actúa bajo una política de Estado que apoya a las víctimas de delito.