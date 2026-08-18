Seguridad apoyó a la familia de Alan Villouta tras la caída de la condena a Verdenelli

Andrés, padre de Alan Villouta, tras la reunión con Seguridad de la que participaron abogados, la ministra Rus y el subsecretario Juan Carlos Jaliff. Foto: Matías Pascualetti

Seguridad: apoyo jurídico y seguimiento del caso Alan Villouta

Tras la reunión, Andrés Villouta dijo: "Los abogados del Ministerio de Seguridad van a apoyar el reclamo en la Suprema Corte de Justicia. También nos apoyó el Gobierno para que esto cambie; como sociedad necesitamos una respuesta de la Justicia. Entre todos podemos conseguir una Justicia justa, que cambie y con jueces que sean criteriosos".

Insistió el hombre con que a su hijo Alan Villouta "lo mataron dos veces: en el Acceso Sur en 2017 y en la Justicia durante estos 9 años".

Mercedes Rus explicó que Seguridad acompañará a la familia de Alan Villouta por ser víctimas de delito, también desde lo jurídico: "Haciendo un seguimiento de los casos de delitos asistimos a las familias y a las víctimas. Esto también hace al orden público".

Casi una decena de reformas procesales vinculadas con el funcionamiento de la Justicia (flagrancia, audiencias, etc.) ya están activas -dijo la ministra Rus- "porque las presentamos como parte de la política de Estado contra el delito".

Mercedes Rus, ministra de Seguridad, intervino en el caso Alan Villouta.

La inhabilitación para conducir a los infractores y homicidas al volante es una de las claves para atenuar esta problemática tan grave. La conducción temeraria y la conducción con alcohol en sangre son tópicos que ya han sido puestos en valor al resolver procesos judiciales.

El viernes, los padres de Alan Villouta habían recibido el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo y del Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé, que anticipó que el Ministerio Público Fiscal irá a la Suprema Corte para que el expediente penal sea rescatado de la prescripción de la acción penal, que operó tras casi 6 años en el máximo tribunal.