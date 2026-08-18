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Decisión política

Seguridad apoyó a la familia de Alan Villouta tras la caída de la condena a Verdenelli

Seguridad asistirá a la familia de Alan Villouta, que irá a la Suprema Corte para revertir la prescripción de la condena por homicidio por plazos legales

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El padre de Alan Villouta (arriba) con e abogado y la cúpula de Justicia y Seguridad. Foto: Matías Pascualetti

El padre de Alan Villouta (arriba) con e abogado y la cúpula de Justicia y Seguridad. Foto: Matías Pascualetti

Los padres de Alan Villouta sumaron apoyo en la cruzada jurídica que protagonizan para revertir la prescripción de la acción penal que determinó el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli, que había sido condenado por el homicidio al volante, en 2017.

Este martes, la familia de Alan Villouta y su abogado particular, Ariel Benavidez, se reunieron con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que aseguró que esa cartera potenciará con sus letrados el planteo en Casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la prescripción de la acción penal contra Verdenelli, dictada por un tribunal el 11 de agosto por el vencimiento de los plazos legales y una notificación tardía.

Lo harán como consecuencia de la política de Estado vigente desde 2024, que habilita al Ministerio de Seguridad a apoyar a las víctimas de delito ante la Justicia.

Andrés, padre de Alan Villouta, tras la reunión con Seguridad de la que participaron abogados, la ministra Rus y el subsecretario Juan Carlos Jaliff. Foto: Matías Pascualetti

Andrés, padre de Alan Villouta, tras la reunión con Seguridad de la que participaron abogados, la ministra Rus y el subsecretario Juan Carlos Jaliff. Foto: Matías Pascualetti

Seguridad: apoyo jurídico y seguimiento del caso Alan Villouta

Tras la reunión, Andrés Villouta dijo: "Los abogados del Ministerio de Seguridad van a apoyar el reclamo en la Suprema Corte de Justicia. También nos apoyó el Gobierno para que esto cambie; como sociedad necesitamos una respuesta de la Justicia. Entre todos podemos conseguir una Justicia justa, que cambie y con jueces que sean criteriosos".

Insistió el hombre con que a su hijo Alan Villouta "lo mataron dos veces: en el Acceso Sur en 2017 y en la Justicia durante estos 9 años".

Mercedes Rus explicó que Seguridad acompañará a la familia de Alan Villouta por ser víctimas de delito, también desde lo jurídico: "Haciendo un seguimiento de los casos de delitos asistimos a las familias y a las víctimas. Esto también hace al orden público".

Casi una decena de reformas procesales vinculadas con el funcionamiento de la Justicia (flagrancia, audiencias, etc.) ya están activas -dijo la ministra Rus- "porque las presentamos como parte de la política de Estado contra el delito".

Mercedes Rus, ministra de Seguridad, intervino en el caso Alan Villouta.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad, intervino en el caso Alan Villouta.

La inhabilitación para conducir a los infractores y homicidas al volante es una de las claves para atenuar esta problemática tan grave. La conducción temeraria y la conducción con alcohol en sangre son tópicos que ya han sido puestos en valor al resolver procesos judiciales.

El viernes, los padres de Alan Villouta habían recibido el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo y del Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé, que anticipó que el Ministerio Público Fiscal irá a la Suprema Corte para que el expediente penal sea rescatado de la prescripción de la acción penal, que operó tras casi 6 años en el máximo tribunal.

En pocas palabras

  • Seguridad apoyará a la familia de Alan Villouta en su reclamo ante la Suprema Corte de Justicia.
  • El Ministerio buscará revertir la prescripción de la condena por homicidio del empresario Alejandro Verdenelli.
  • La cartera de Seguridad actúa bajo una política de Estado que apoya a las víctimas de delito.
Resumen generado por Thinkindot AI

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