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Caso Alan Villouta: un Tribunal declaró la prescripción y sobreseyeron al empresario Alejandro Verdenelli

El empresario había sido condenado a 3 años por el atropello fatal ocurrido en 2017. La defensa pidió la prescripción de la causa y un tribunal hizo lugar al planteo

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]

En pocas palabras

En 2017, el joven Alan Villouta falleció tras ser atropellado por el empresario Alejandro Verdenelli, quien fue condenado en 2020 a tres años de prisión por homicidio culposo. Aunque la Corte Provincial ratificó la sentencia un día antes de que venciera el plazo de prescripción de 6 años, la notificación oficial se realizó cuatro días después. Esta demora permitió a la defensa solicitar la prescripción de la causa, logrando el sobreseimiento del acusado y dejando el hecho impune.

Resumen generado por Gemini Flash

Timeline del video

  • 00:00 - 00:20 | El accidente de Alan Villouta | Detalles del atropello fatal a un joven de 21 años en el acceso sur y la fuga del conductor.
  • 00:21 - 00:50 | Entrega y condena del empresario | Alejandro Verdenelli se entrega a la justicia y recibe la pena mínima por homicidio culposo.
  • 00:51 - 01:33 | Error judicial y prescripción de la causa | Una notificación tardía permite a la defensa pedir la prescripción y lograr el sobreseimiento.

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