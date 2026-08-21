Un trágico accidente ocurrido en Santiago del Estero, se sigue dilatando en la Justicia. En las últimas horas, la Justicia resolvió rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Jazmín Salazar (25), acusada de atropellar y matar a un docente, convirtiendo su aprehensión en detención.
Quién es el querido docente que murió atropellado por una chica que manejaba alcoholizada
Jazmín Salazar (25) tenía 1,8 gramos de alcohol en sangre al momento del accidente. La víctima era un querido docente, quien iba a dar clases
La chica, que no superó el test de alcoholemia en el momento del accidente, está imputada por el delito de homicidio culposo agravado, tras haber chocado y provocado la muerte de un reconocido docente.
Docente atropellado: quién es el profesor que perdió la vida
El docente que murió tras ser atropellado en Santiago del Estero era Domingo Federico Bravo, de 57 años.
El profesor se dirigía a dar clases en el momento del accidente, que terminó de arrebatarle la vida.
Accidente del docente en Santiago del Estero: cómo fue la tragedia
La tragedia ocurrió durante la madrugada del pasado 10 de agosto, alrededor de las 6:50, sobre la Ruta Nacional 34 Vieja, a la altura de la localidad de El Polear, en el departamento Banda.
En ese momento, el docente, domiciliado en el barrio Tabla Redonda, conducía su moto, una Zanella T, rumbo a su lugar de trabajo en una escuela de la zona. En trayecto opuesto circulaba la chica Jazmín Salazar, quien manejaba un auto Volkswagen Gol Trend, acompañada por otros dos jóvenes de 21 años.
Por causas que la investigación busca determinar, el auto guiado por la chica impactó de lleno contra la moto. Como consecuencia del violento choque, el docente sufrió lesiones gravísimas y falleció en el acto.
Segundos después del impacto inicial, el auto quedó cruzado sobre la calzada y fue colisionado en su parte trasera por un tercer vehículo, un Volkswagen Gol Power conducido por un oficial inspector de la policía, quien resultó herido y debió ser asistido en el Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda.
Alcoholemia positiva de la chica
Uno de los puntos clave del caso y que complica drásticamente la situación procesal de la imputada, es el resultado del test de alcoholemia: Jasmín Salazar conducía con 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente cualquier límite y que en Santiago del Estero representa una infracción absoluta a la tolerancia cero.
En pocas palabras
- Tragedia en Santiago del Estero: Jazmín Salazar (25) atropelló y mató a un querido docente, quien iba a dar clases.
- Imprudencia al volante: La conductora dio positivo en el test de alcoholemia (1,8 g/l) al momento del accidente.
- Estado judicial: La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Salazar, quien está imputada por homicidio culposo agravado.