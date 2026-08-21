Quién es el querido docente que murió atropellado por una chica que manejaba alcoholizada

El profesor se dirigía a dar clases en el momento del accidente, que terminó de arrebatarle la vida.

Accidente del docente en Santiago del Estero: cómo fue la tragedia

La tragedia ocurrió durante la madrugada del pasado 10 de agosto, alrededor de las 6:50, sobre la Ruta Nacional 34 Vieja, a la altura de la localidad de El Polear, en el departamento Banda.

En ese momento, el docente, domiciliado en el barrio Tabla Redonda, conducía su moto, una Zanella T, rumbo a su lugar de trabajo en una escuela de la zona. En trayecto opuesto circulaba la chica Jazmín Salazar, quien manejaba un auto Volkswagen Gol Trend, acompañada por otros dos jóvenes de 21 años.

Por causas que la investigación busca determinar, el auto guiado por la chica impactó de lleno contra la moto. Como consecuencia del violento choque, el docente sufrió lesiones gravísimas y falleció en el acto.

Segundos después del impacto inicial, el auto quedó cruzado sobre la calzada y fue colisionado en su parte trasera por un tercer vehículo, un Volkswagen Gol Power conducido por un oficial inspector de la policía, quien resultó herido y debió ser asistido en el Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda.

Alcoholemia positiva de la chica

Uno de los puntos clave del caso y que complica drásticamente la situación procesal de la imputada, es el resultado del test de alcoholemia: Jasmín Salazar conducía con 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente cualquier límite y que en Santiago del Estero representa una infracción absoluta a la tolerancia cero.