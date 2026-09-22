Alumnos cuentan qué tan difícil es estudiar en la Escuela Militar Especialistas de Fuerza Aérea

El mayor obstáculo de la escuela militar

El proceso para ingresar a la institución no demanda una preparación atlética de élite. La prueba de mayor complejidad técnica o mental es el llamado salto de decisión. La evaluación consiste en arrojarse al agua desde una plataforma de cinco metros de altura.

El objetivo de la prueba acuática busca evaluar el control del miedo. Los aspirantes advierten que "lo que a muchos se les llega a complicar es el salto de decisión al momento de hacer sus exámenes". La instrucción técnica exige "saltar lo más recto posible para caer de la misma forma lo más recto posible y evitar alguna lesión al momento de caer".

Beneficios económicos

La rutina de los estudiantes transcurre con permanencia absoluta en las instalaciones. Los alumnos explican la dinámica semanal: "Vivimos de lunes a sábado ahí mismo en el plantel permanecemos en calidad de encuartelados y salimos los fines de semana".

El sistema educativo brinda un incentivo para los ingresantes. Los cadetes perciben "un pago recreativo estudiantil de acuerdo a los grados y años que tengamos". El ingreso económico funciona como el equivalente a una beca semanal para cubrir gastos personales.

A pesar del encuartelamiento, el balance del alumnado es muy positivo. Sobre la dureza del esquema, los jóvenes reflexionan: "Permanecemos toda la semana encerrados y demás pero todo vale la pena completamente vale la pena al salir pues ya ejercemos para lo que estudiamos".