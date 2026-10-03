El plan de Google más ambicioso hasta la fecha: quiere llevar su data center al espacio

El 1 de octubre, Google envió a la órbita terrestre baja un satélite de prueba del tamaño de un refrigerador. La misión forma parte del Proyecto Suncatcher, un programa que busca instalar infraestructura para ejecutar modelos de inteligencia artificial fuera del planeta.
La idea principal radica en alimentar los servidores con energía solar constante. Travis Beals, director senior de paradigmas de inteligencia de la firma, afirmó en un comunicado: "El primer lanzamiento trata de ver qué funciona, identificar puntos de falla y aplicar los hallazgos a futuras misiones".
El desafío de Google
El dispositivo viajó a bordo de un cohete de SpaceX, tras desarrollarse junto a la compañía de imágenes satelitales Planet. Lleva cuatro chips personalizados llamados unidades de procesamiento tensorial, los cuales igualan la capacidad informática de un servidor tradicional. Los componentes se encenderán durante intervalos de quince minutos para procesar consultas breves de la inteligencia artificial Gemini. Luego se apagarán para lograr enfriarse.
Llevar un data center fuera de la Tierra resuelve varios problemas energéticos terrestres. Las instalaciones informáticas representaron cerca del 1,5 por ciento del consumo eléctrico mundial durante 2024, según datos de la Agencia Internacional de Energía.
En el espacio, los equipos logran recibir hasta ocho veces más luz. Alexander Wyglinski, ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico de Worcester, explicó a Scientific American: "Tenemos acceso directo a una maravillosa fuente de energía renovable".
Riesgos del plan
Operar procesadores avanzados genera temperaturas sumamente altas. En la superficie terrestre, los servidores reducen su calor con ventiladores o agua. Ninguno de los métodos mencionados resulta viable en gravedad cero.
Para solucionar el inconveniente, la compañía prueba tuberías con radiadores capaces de disipar la temperatura. "Veremos cómo funciona nuestro nuevo sistema de refrigeración en el espacio y perfeccionaremos los diseños a medida que aprendamos más", indicó Beals.
Los equipos también deben resistir la basura espacial. Al mismo tiempo, la radiación sin el filtro de la atmósfera provoca errores en los circuitos eléctricos. Brandon Lucia, ingeniero informático de la Universidad Carnegie Mellon, detalló a NPR: "En un satélite en particular, usar más energía para hacer los cálculos significa arrojar más calor al ambiente confinado". Wyglinski agregó: "Cuando hablamos de plataformas satelitales, y pones una computadora en ellas, no pones una computadora como la que tienes en tu escritorio".