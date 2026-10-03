El plan de Google más ambicioso hasta la fecha: quiere llevar su data center al espacio

Llevar un data center fuera de la Tierra resuelve varios problemas energéticos terrestres. Las instalaciones informáticas representaron cerca del 1,5 por ciento del consumo eléctrico mundial durante 2024, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

Google lanzará el primer satélite experimental con inteligencia artificial para operar desde el espacio.

En el espacio, los equipos logran recibir hasta ocho veces más luz. Alexander Wyglinski, ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico de Worcester, explicó a Scientific American: "Tenemos acceso directo a una maravillosa fuente de energía renovable".

Riesgos del plan

Operar procesadores avanzados genera temperaturas sumamente altas. En la superficie terrestre, los servidores reducen su calor con ventiladores o agua. Ninguno de los métodos mencionados resulta viable en gravedad cero.

Para solucionar el inconveniente, la compañía prueba tuberías con radiadores capaces de disipar la temperatura. "Veremos cómo funciona nuestro nuevo sistema de refrigeración en el espacio y perfeccionaremos los diseños a medida que aprendamos más", indicó Beals.

Los equipos también deben resistir la basura espacial. Al mismo tiempo, la radiación sin el filtro de la atmósfera provoca errores en los circuitos eléctricos. Brandon Lucia, ingeniero informático de la Universidad Carnegie Mellon, detalló a NPR: "En un satélite en particular, usar más energía para hacer los cálculos significa arrojar más calor al ambiente confinado". Wyglinski agregó: "Cuando hablamos de plataformas satelitales, y pones una computadora en ellas, no pones una computadora como la que tienes en tu escritorio".