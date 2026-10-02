"Violencia inimaginable": adolescentes disparan contra casa 84 veces y matan a un niño de 4 años

Arrestos

Las autoridades detuvieron a cuatro adolescentes vinculados al crimen tras localizar un vehículo abandonado. Los investigadores conectaron el coche con Ar’montae Johnson, de 16 años. El joven confesó haber entregado las llaves a personas armadas, quienes buscaban atacar ventanas como represalia por un conflicto anterior.

Antonio Ladson, de 17 años, fue capturado con un arma que contenía municiones similares a las halladas en la escena. Jaylen Barber, de 16 años, junto con Johnson, señalaron a Ian Garland, de 17, como el conductor. Los cuatro enfrentan cargos por disparar contra una vivienda ocupada, intento de asesinato, además de conspiración para cometer un delito grave.

Un quinto individuo, Terrance Jackson de 22 años, fue acusado como cómplice tras el hecho. El sujeto ayudó a reprogramar la llave de uno de los vehículos robados para luego venderlo en otra ciudad.

La jefa de policía, Estella D. Patterson, aseguró que la investigación continúa abierta. "Los cinco arrestos anunciados son resultado directo de un compromiso inquebrantable. No descansaremos hasta que cada persona responsable de dicha tragedia sea llevada ante la justicia", afirmó.

Familiares despidieron al menor en una vigilia masiva. Su abuelo, Brian Beatty, lo recordó con dolor al asegurar que "si alguna vez te hubieras cruzado con él, lo habrías amado como yo lo hice". Allegados iniciaron una campaña de recaudación para ayudar a la madre, destacando que ambos compartían un vínculo inquebrantable frente a una pérdida inimaginable.