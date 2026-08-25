Por Súper Niño los productores vitivinícolas avanzan con medidas preventivas

Ante la puesta en marcha de un plan de contingencia por parte del Gobierno y los municipios para mitigar el impacto del Súper Niño, el sector productivo avanza con medidas preventivas. La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) ya comenzó con un plan que prevé recaudos operativos y financieros frente a una temporada que se anticipa con más precipitaciones.
Fabián Ruggeri, presidente de la entidad, explicó que el cooperativismo tiene herramientas para enfrentar el fenómeno y llevar previsibilidad a los productores, sin generar alarmas extremas y actuando con anticipación.
El esquema de doble seguro agrícola para vitivinicultores
Acovi promueve un esquema complementario respecto a las herramientas financieras para paliar los daños climáticos que podría traer el Súper Niño. Por un lado, los productores pueden adherir al Fondo Compensador Agrícola que ofrece la provincia contra granizo y heladas. Además, cuentan con una herramienta interna específica y de alta efectividad.
"Hay un fondo propio dentro de la estructura del sistema cooperativo que es solo para granizo, que tiene una previsibilidad y una adhesión muy importantes. Ese sistema lo que hace es pagarte el 70% del costo de producción", dijo el titular de Acovi.
Pronósticos propios y defensa pasiva
Para no depender de las alertas oficiales, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas posee un servicio a medida para sus cuatro oasis productivos.
"Todos los días ponemos a disposición de nuestros socios un pronóstico a 7 o 10 días", remarcó Ruggeri. A esto se suma el trabajo en el territorio con un equipo de 25 ingenieros agrónomos que acompañan a los productores y asesoran desde el mantenimiento de condiciones pasivas de defensa hasta la evaluación técnica y financiera para la instalación de mallas antigranizo.
Pese a las advertencias sobre la intensidad del fenómeno de El Niño, los productores son cautelosos porque saben que los modelos meteorológicos marcan tendencias a nivel regional, pero los impactos pueden ser por sectores. "Hay que esperar a ver qué se termina desarrollando. Puede ser que la lluvia sea muy fuerte hacia el este, en la zona de campo, y vendría espectacular; o puede ser que impacte en los oasis productivos", destacó Ruggieri.
En pocas palabras
- El Niño: Productores vitivinícolas implementan medidas preventivas ante la amenaza del fenómeno.
- Acovi: La asociación promueve herramientas financieras y monitoreo meteorológico para mitigar riesgos.
- Seguro agrícola: Se ofrece un esquema complementario con fondo provincial y uno propio de la entidad.