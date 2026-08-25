Por Súper Niño los productores vitivinícolas avanzan con medidas preventivas

"Hay un fondo propio dentro de la estructura del sistema cooperativo que es solo para granizo, que tiene una previsibilidad y una adhesión muy importantes. Ese sistema lo que hace es pagarte el 70% del costo de producción", dijo el titular de Acovi.

Pronósticos propios y defensa pasiva

Para no depender de las alertas oficiales, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas posee un servicio a medida para sus cuatro oasis productivos.

"Todos los días ponemos a disposición de nuestros socios un pronóstico a 7 o 10 días", remarcó Ruggeri. A esto se suma el trabajo en el territorio con un equipo de 25 ingenieros agrónomos que acompañan a los productores y asesoran desde el mantenimiento de condiciones pasivas de defensa hasta la evaluación técnica y financiera para la instalación de mallas antigranizo.

Pese a las advertencias sobre la intensidad del fenómeno de El Niño, los productores son cautelosos porque saben que los modelos meteorológicos marcan tendencias a nivel regional, pero los impactos pueden ser por sectores. "Hay que esperar a ver qué se termina desarrollando. Puede ser que la lluvia sea muy fuerte hacia el este, en la zona de campo, y vendría espectacular; o puede ser que impacte en los oasis productivos", destacó Ruggieri.