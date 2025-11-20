Entre todos los detalles que se divisaron en las grabaciones, hubo un detalle clave que fue crucial. Las zapatillas que llevaba el intruso coincidían con las de uno de los empleados que tenía acceso a las llaves del comercio fuera del horario laboral. En esta línea, los efectivos identificaron a Nahuel D., de 36 años, quien incluso se presentó a trabajar en su turno habitual.

Con esos elementos, los investigadores demoraron al sospechoso y dieron aviso al Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo del Dr. Juan Manuel Monte. Asimismo, se autorizó un allanamiento en su vivienda ubicada en avenida 115 y calle Lorenzini, donde la Policía trabajó ante testigos hábiles.

empleado-infiel-santiago-del-estero La plata incautada del empleado infiel.

Empleado infiel: revisaron su habitación y se llevaron una increíble sorpresa

Durante la requisa en la casa del detenido, los uniformados encontraron $7.275.000 en billetes de diversas denominaciones, ocultos en una habitación. El dinero fue secuestrado y se sumó al expediente para su restitución al comercio afectado.

empleado-infiel El empleado infiel fue detenido tras ser declarado culpable del robo.

Por último, la Policía sigue con las tareas investigativas para determinar si existieron otros partícipes y para intentar recuperar el resto del botín. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Video del empleado infiel