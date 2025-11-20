En un hecho bastante insólito, la Policía de Misiones logró esclarecer rápidamente un robo millonario que sucedió en un local de tecnología en Posadas, Misiones. Los investigadores siguieron una línea firme desde el inicio y lograron detener a un empleado infiel, que intentó ocultar el dinero en su casa.
Empleado infiel: revisaron su habitación y se llevaron una increíble sorpresa
Un empleado infiel que trabajaban en un local de tecnología, cayó en su propia trampa, luego de esconder en su habitación lo que muchos presumían
Según publica el sitio canal12misiones.com, la intervención empezó cuando una trabajadora del comercio denunció la falta de 8 millones de pesos, plata que estaba guardada entre mercaderías del depósito.
Cuando las personas a cargo del procedimiento se pusieron a analizar las cámaras de seguridad, detectaron a un hombre que ingresó antes de la apertura del local, cerca de las 5.30.
Entre todos los detalles que se divisaron en las grabaciones, hubo un detalle clave que fue crucial. Las zapatillas que llevaba el intruso coincidían con las de uno de los empleados que tenía acceso a las llaves del comercio fuera del horario laboral. En esta línea, los efectivos identificaron a Nahuel D., de 36 años, quien incluso se presentó a trabajar en su turno habitual.
Con esos elementos, los investigadores demoraron al sospechoso y dieron aviso al Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo del Dr. Juan Manuel Monte. Asimismo, se autorizó un allanamiento en su vivienda ubicada en avenida 115 y calle Lorenzini, donde la Policía trabajó ante testigos hábiles.
Empleado infiel: revisaron su habitación y se llevaron una increíble sorpresa
Durante la requisa en la casa del detenido, los uniformados encontraron $7.275.000 en billetes de diversas denominaciones, ocultos en una habitación. El dinero fue secuestrado y se sumó al expediente para su restitución al comercio afectado.
Por último, la Policía sigue con las tareas investigativas para determinar si existieron otros partícipes y para intentar recuperar el resto del botín. El detenido quedó a disposición de la Justicia.
Video del empleado infiel