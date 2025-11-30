Anuncian que diciembre arranca con un posible corte de agua: qué zonas afecta

Las tareas buscan mejorar la red de transportación y distribución de agua, lo cual optimizará el aprovechamiento de los caudales y mejorará la presión. Durante los trabajos, estará afectado con falta de agua el sector delimitado por las calles Donado, Montevideo, Brown y Chile. En tanto, podrá notarse baja presión en el cuadrante: Donado, Roca, Chile-Sixto Laspiur y Brown-Vieytes.

Recomendaciones para los usuarios

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance para el momento y transcurso de la afectación, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales. Las tareas pueden ser reprogramadas si las condiciones climáticas son adversas. Si bien no se esperan grandes cortes de agua, el servicio puede verse afectado y disminuido.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua (1) El lunes 1 de diciembre de 2025 hay algunas zonas de Buenos Aires afectadas por el corte de agua.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.