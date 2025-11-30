Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para el próximo lunes 1 de diciembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
Anuncian que diciembre arranca con un posible corte de agua: qué zonas afecta
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por arreglos en un acueducto. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa ejecutará tareas de recambio de válvulas sobre el Acueducto Brandsen en la intersección de las calles Undiano e Italia el 1 de diciembre.
Las tareas buscan mejorar la red de transportación y distribución de agua, lo cual optimizará el aprovechamiento de los caudales y mejorará la presión. Durante los trabajos, estará afectado con falta de agua el sector delimitado por las calles Donado, Montevideo, Brown y Chile. En tanto, podrá notarse baja presión en el cuadrante: Donado, Roca, Chile-Sixto Laspiur y Brown-Vieytes.
Recomendaciones para los usuarios
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance para el momento y transcurso de la afectación, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales. Las tareas pueden ser reprogramadas si las condiciones climáticas son adversas. Si bien no se esperan grandes cortes de agua, el servicio puede verse afectado y disminuido.
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.