Cómo Corina Machado se fugó de Venezuela para ir a Oslo por el Nobel de La Paz

Una lancha de pesca y una red clandestina

La travesía se realizó en una lancha pesquera de madera que partió a las 5 de la mañana, enfrentando fuertes vientos y un mar agitado que demoró la navegación. Según la fuente citada por el diario, la operación contó con el apoyo de “una red venezolana que ha ayudado a otras personas a salir del país”.

machado conferencia en Oslo Corina Machado durante la conferencia de prensa que brindo en Oslo este jueves.

El ejército de Estados Unidos fue notificado del operativo para evitar que interviniera contra la embarcación durante su ruta posterior. La intención de Corina Machado era llegar a Noruega el miércoles para recibir personalmente el Nobel de la Paz, aunque finalmente no lo consiguió y el galardón fue recogido en su nombre por su hija.

Ya en Oslo, Machado se asomó en la madrugada del jueves al balcón del Grand Hotel y saludó a los simpatizantes que se acercaron a verla.

Venezolanos cantaron el himno en Oslo

Como informó Noticias Argentinas el jueves por la noche, entre gritos de “valiente” los asistentes entonaron el himno nacional de Venezuela. Más tarde, Machado ofreció una conferencia de prensa en la que celebró su reencuentro con sus hijos y anunció que aprovechará su estadía en Europa para someterse a estudios médicos postergados por su vida en la clandestinidad.

Durante la rueda de prensa, acusó a Nicolás Maduro —presidente de Venezuela, o “dictador”, según sus opositores— de “declarar la guerra” a la sociedad civil. “Maduro se apoya en regímenes totalitarios como Rusia, Irán o Cuba, y en grupos como Hamás o Hezbollah”, afirmó.

María Corina Machado Corina Machado saluda a los venezolanos en Oslo, quienes cantaron el himno de Venezuela. Foto: AFP

Alternó español e inglés en sus respuestas

Machado respondió en español a la prensa hispana y en inglés a los medios internacionales. “El régimen es la verdadera ocupación”, sostuvo, y agregó: “Así como el régimen se apoya en regímenes totalitarios, nosotros necesitamos que los pueblos del mundo apoyen a los ciudadanos”.

Tras completar sus chequeos médicos y pasar tiempo con su familia, la dirigente adelantó que está dispuesta a regresar a Venezuela, incluso al suburbio caraqueño donde permaneció oculta durante meses.

Fuentes: Noticias Argentinas The Wall Street Journal y Archivo Diario UNO