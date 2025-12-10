Corina Machado no llegó a la entrega del Nobel de la Paz y el premio lo recibió su hija

En un emotivo discurso desde el Ayuntamiento de Oslo, Ana Corina Sosa enumeró distintas acciones realizada por su madre y agradeció, en nombre de ella el galardón. También denunció la persecución política en su país. “El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”, afirmó.

Jørgen Watne Frydnes con Ana Corina Sosa Jørgen Watne Frydnes, del comité Nobel junto a Ana Corina Sosa.

El audio de María Corina Machado

Antes del acto, Corina Machado mantuvo una conversación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la que lamentó no llegar a tiempo para recibir el premio. “Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo”, expresó.

“En persona les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar. Estoy muy agradecida; este reconocimiento significa mucho para el pueblo venezolano. Ahora debo volar, tengo que subir al avión”, agregó.

El Nobel de la Paz se entrega en el Ayuntamiento de Oslo desde 1990; anteriormente la ceremonia se realizaba en otros recintos, como la Universidad de Oslo o el Instituto Nobel. A diferencia de las demás distinciones —que se entregan en Estocolmo, Suecia— el Premio de la Paz se otorga en Noruega, según lo establecido en el testamento de Alfred Nobel.

Javier Milei en la entrega del premio Nobel de la Paz

Otros galardonados que no asistieron a la ceremonia del Nobel de la Paz

• Carl von Ossietzky (1935)

El periodista pacifista alemán no asistió porque se encontraba detenido en un campo de concentración nazi.

• Henry Kissinger y Le Duc Tho (1973)

Premiados por la tregua en Vietnam. Le Duc Tho rechazó el premio alegando que el acuerdo no se cumplía; Kissinger evitó viajar por temor a manifestaciones.

• Andréi Sájarov (1975)

La Unión Soviética le negó el permiso para salir del país.

• Lech Walesa (1983)

El líder del sindicato Solidaridad optó por no viajar a Oslo por temor a no poder regresar a Polonia.

• Aung San Suu Kyi (1991)

En arresto domiciliario en Birmania, decidió no viajar aun cuando la junta militar le autorizó hacerlo.

• Liu Xiaobo (2010)

El disidente chino estaba encarcelado y su familia tenía prohibido salir del país.

• Ales Bialiatski (2022)

El activista bielorruso y fundador del grupo Viasna se encontraba preso al momento de ser premiado.

• Narges Mohammadi (2023)

La activista iraní detenida en la prisión de Evin no pudo asistir ni ser representada por su familia, también bajo restricciones.