María Corina Machado reapareció en Oslo y cantó el himno con sus seguidores

“Este Nobel es de todos los venezolanos”, fue el mensaje del Comando con Venezuela, apenas se confirmó la llegada de Machado a Oslo.

Maria corina machado.jpg María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz.

“Este premio no cierra una historia, la impulsa. Nos recuerda que la verdad prevalece, que la lucha está viva y que nuestra libertad está más cerca que nunca. Sigamos unidos, sigamos firmes. Lo que ocurrió en Oslo es solo el comienzo, vamos por Venezuela libre, vamos juntos”, añade el posteo.

La líder opositora dejó Venezuela en barco, y con ayuda de Estados Unidos, según diario de ese país, para luego viajar rumbo a Noruega, donde fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, que finalmente recibió su hija en su nombre en la ceremonia que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Oslo.

Por su parte, el diario The Wall Street Journal afirmó este miércoles que la dirigente venezolana dejó su país en medio de un gran operativo de seguridad, ya que estaba en la clandestinidad por las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro, y se dirigió en barco a Curazao, donde abordó un avión hacia Noruega.

De todas maneras, Machado no llegó a tiempo para recibir el premio, y por tal motivo su hija Ana Corina Sosa Machado lo recibió en su nombre y además leyó un discurso que había escrito la dirigente para la ocasión.

“Fue un honor” haber escuchado su propio discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz en boca de su hija, dijo la ex aspirante a la presidencia venezolana, y añadió en su cuenta de X: “esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”.

“Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia de nuevo”, agregó.

Según la versión del Wall Street Journal, Machado había dicho que “muchas personas arriesgaron sus vidas” para permitir que ella pudiera dejar su país natal, en medio de las críticas del oficialismo venezolano, cuyos dirigentes la acusan de fogonear la intervención de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder.