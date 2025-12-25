Un hombre fue detenido por contrabandear una tortuga en un tour de compras

Un hombre de 33 años quedó detenido tras ser encontrado contrabandeando una tortuga en un tour de compras. El sujeto había viajado desde Buenos Aires hacia Mendoza con el animal en pésimas condiciones sanitarias.
El episodio ocurrió el martes pasado por la mañana, cuando una denuncia anónima alertó que en un colectivo que viajaba desde Buenos Aires hacia Mendoza estaban traficando ilegalmente animales.
Personal de la Policía Rural obtuvo el dato de que se trataba de un micro perteneciente a un tour de compras de color blanco y rosado. Se dirigieron hasta la Terminal de Guaymallén para esperar el colectivo, pero notaron que podría haber personas esperando la mercadería y que alertaran a los contrabandistas, por lo que decidieron ir a buscar el rodado directamente a la ruta.
El hallazgo de la tortuga
El micro fue interceptado en la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Los Álamos, en Maipú. Los efectivos policiales consultaron al coordinador del tour de compras si sabía que estaban trasladando algún animal. El hombre lo admitió y buscó al pasajero que tenía en su poder una pequeña caja de cartón.
En el interior de la caja había una tortuga terrestre, la cual no tenía agua ni comida, según informaron desde la Policía.
El hombre de 33 años quedó detenido a disposición de la Justicia por violar la Ley de Flora y Fauna, delito que tiene de 1 a 6 meses de prisión. En tanto que la tortuga quedó a cargo de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.