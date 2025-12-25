Un hombre fue detenido por contrabandear una tortuga en un tour de compras

tortuga contrabando 2

El hallazgo de la tortuga

El micro fue interceptado en la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Los Álamos, en Maipú. Los efectivos policiales consultaron al coordinador del tour de compras si sabía que estaban trasladando algún animal. El hombre lo admitió y buscó al pasajero que tenía en su poder una pequeña caja de cartón.

En el interior de la caja había una tortuga terrestre, la cual no tenía agua ni comida, según informaron desde la Policía.

El hombre de 33 años quedó detenido a disposición de la Justicia por violar la Ley de Flora y Fauna, delito que tiene de 1 a 6 meses de prisión. En tanto que la tortuga quedó a cargo de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.